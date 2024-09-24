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TÜRK-İŞ'ten İşçi Eylemi

TÜRK-İŞ\'ten İşçi Eylemi

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, demir yolu işçileriyle buluşarak hayat pahalılığına dikkat çekti.

24.09.2024 13:39
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TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, Ankara'da demir yolu işçileri ile bir araya geldi. Atalay, "1,5 sene evvel bir sözleşme yaptık, sözleşmede aldığımız ücret 6 ayda eridi. Şu anda öyle bir noktadayız ki 40 senedir böyle bir sıkıntı hatırlamıyorum" dedi.

TÜRK-İŞ, yurt genelinde 'vergide ve gelirde adalet' talebiyle oturma eylemi düzenledi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da Ankara'nın Sincan ilçesinde demir yolu işçileri tarafından düzenlenen eyleme katıldı. Atalay, eylemde, 'İşçinin emeğiyle pazarlık olmaz' ve 'Sanatımız raylarda, maaşımız diplerde' yazılı pankartları açan grup adına açıklama yaptı. Atalay, "Bu sabah şu saatlerde Türkiye'nin bütün bölgelerinde, illerinde, ilçelerinde işçi nerede varsa bu yaptığımız oturma eylemini yapmaya devam ediyorlar. Peki, sebebi ne? 'Canımız sıkılıyor ya gidelim, şurada oturalım' falan demiyoruz. Özellikle temmuzun başında 3 konfederasyon beraber oturduk, bir eylem kararı aldık. O eylem kararı çerçevesinde, eylem programımızı devam ettiriyoruz. Sebebi ise hayat pahalılığı, vergideki sıkıntılarımız, emeklinin içinde bulunduğu sıkıntı, taşeronun içinde bulunduğu sıkıntı; bunu ülkeyi yönetenlere bugüne kadar müzakere yoluyla anlatmaya gayret ettik, maalesef bugüne kadar bir cevap alamadık. Onun için her hafta eylem yapıyoruz" diye konuştu.

'İŞÇİLERİN YÜZDE 40'I EK İŞ YAPIYOR'

Atalay, Türkiye'de 7 milyonun üzerinde vatandaşın 12 bin TL maaş aldığını belirterek, "17-18 milyon civarında asgari ücretli de 17 bin TL maaş alıyor. Topladığın zaman 17 bin ve 12 bin TL ücret alan aşağı yukarı ülkemizde 30 milyona yakın insan var. Demir yollarındayız. 1, 5 sene evvel bir sözleşme yaptık, sözleşmede aldığımız ücret 6 ayda eridi. Şu anda öyle bir noktadayız ki 40 senedir böyle bir sıkıntı hatırlamıyorum. Burada 30 seneyi aşmış arkadaşlarımız var, onlar da böyle bir sıkıntı hatırlamıyor. Son 1 senedir ilk defa enerji, savunma, demir yolu, kara yolu işçilerinin yüzde 40'ının ek iş yaptığını biliyorum. Biri pazarda çalışıyor, biri kamyonla yük taşıyor, biri düğün salonunda garsonluk yapıyor. Bundan 1 ay evvel akşam garsonluk yaptığı zaman saati 75 liraymış; şimdi saati 100 lira olmuş. İş yerinden çıkıp, akşam evine 300 lira götürmek için 3 saat çalışıyor" dedi.

'ASGARİ ÜCRETİ KONUŞTUĞUN ZAMAN, ZAM GELİYOR'

Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ergün Atalay, asgari ücretle ilgili soru üzerine, "Asgari ücret, şubat ayının birinde alınıyor. Arada 4 ay zaman var. Bugün asgari ücretli zor durumda mı? Zor durumda, emekli de zor durumda. Ancak asgari ücreti konuştuğun zaman, ev sahibi kiraya zam yapıyor. Market peynire zam yapıyor, kasap ete zam yapıyor. Şubatın 1'inde alınacak bir maaşı bugünden konuşmak ne kadar doğru bilmiyorum. İki dönemdir masada asgari ücretli oturuyor. Geçen dönem 5 kişilik komisyonun 4'ü asgari ücretliydi. Onlar oturup, yazdılar. Dediler ki, '18 bin lira, yılda 2 kere zam olsun.' İmkan olsa da asgari ücretlilerle de böyle bir eylem, miting, grev yapabilsek. Onları yüzde 99'u bizim üyemiz değil" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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