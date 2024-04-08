Türk Kızılay'ı Şarkışla Şubesince İlçede İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Türk Kızılay'ı Şarkışla Şubesince İlçede İftar Programı Düzenlendi

Türk Kızılay\'ı Şarkışla Şubesince İlçede İftar Programı Düzenlendi

Türk Kızılay Şubesi, Şarkışla ilçesinde iftar programı düzenledi. Programa yetim çocuklar ve yaşlılar katıldı. Şube Başkanı Ahmet Turan Yılmaz, yaklaşık 200 kişiye iftar programı düzenlediklerini belirtti. İlçe merkezi ve köylerdeki yetim çocuklarla yaşlılara gönüllülerle iftar yemeği dağıtıldı. Katılımcılara bayram şekeri ve kolonya ikram edildi.

08.04.2024 11:25
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Türk KızılayŞarkışla Şubesince ilçede iftar programı düzenlendi.

Türk Kızılay Şubesi'nde düzenlenen programa, yetim çocuklar ve yaşlılar katıldı.

Şube Başkanı Ahmet Turan Yılmaz, yaklaşık 200 kişiye iftar programı düzenlediklerini söyledi.

İlçe merkezi ve köylerdeki yetim çocuklarla yaşlılara gönüllülerle iftar yemeği dağıttıklarını belirten Yılmaz, "Özellikle yetim, kimsesiz ve bakıma muhtaç kişilere yönelik özen gösterdik ve onları bu güzel etkinliğe davet ettik." dedi.

İftar programına katılanlara bayram şekeri ve kolonya ikram edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Kızılay'ı Şarkışla Şubesince İlçede İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika

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