Türk mutfağının öne çıkan lezzetleri Senegal'in başkenti Dakar'da tanıtıldı.
Türk Mutfağı Haftası kapsamında Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği ve Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde bir restoranda şef Yunus Emre Akkor'un katılımıyla resepsiyon düzenlendi.
Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman ve Dakar YEE Koordinatörü Merve Işık Efe'nin ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Dakar'da mukim büyükelçiler, sanat, spor ve siyaset dünyasından isimler katıldı.
Programda, Akkor, davetlilere baklava yapımının inceliklerini gösterdi ve baklavanın tarihi hakkında bilgi verdi.
Resepsiyonda Türk mutfağından lezzetler davetlilerin beğenisine sunuldu.
Son Dakika › Güncel › Türk Mutfağı Dakar'da Tanıtıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?