Türk Mutfağı Paris'te Tanıtıldı - Son Dakika
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Türk Mutfağı Paris'te Tanıtıldı

Türk Mutfağı Paris\'te Tanıtıldı

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği, klasik Türk mutfağını tanıttı. Etkinlikte lezzetler ikram edildi.

21.05.2025 02:37
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Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği, Fransa'nın başkenti Paris'te klasik Türk mutfağına ait lezzetlerin tanıtıldığı bir etkinlik düzenledi.

Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Fatoş Özsoy'un ev sahipliğinde yapılan etkinliğe, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Paris Müdürü Dudu Keleş, Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, Fransız gastronomi ve otelcilik okulu Ferrandi Genel Müdürü Thomas Allianic, gastronomi profesörleri, Aşçılık Okulu Le Cordon Bleu yetkilileri, Fransız medya ve basın kuruluşlarının müdürleri, gastronomi yazarları ile çok sayıda davetli katıldı.

Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, davetlilere Türk mutfağı restoranı Afitap'ın şefleri Veysel Karani Yalçın ve Zeynal Aksar'ın hazırladığı biber dolması, mantı, yaprak sarma gibi klasik Türk mutfağına ait lezzetler ikram edildi.

Türk Hava Yolları (THY), THY Holidays ve Karaca'nın katkı sağladığı etkinlik, Paris'te Seine Nehri'nde bir gemi turu eşliğinde yapıldı.

Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Özsoy, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu yıl Türk Mutfağı Haftası kapsamında, nesiller boyunca mercimek çorbasından kazandibine uzanan klasik Türk yemeklerinden oluşan tariflerle hazırlanan zengin bir menünün sunulduğunu belirterek, bu menünün Türk mutfağının mirasını tanımlayan sürdürülebilirlik, birliktelik ve misafirperverlik gibi geleneksel değerleri yansıttığını vurguladı.

Özsoy, "Coğrafyayı, ustalığı, bilgeliği, Anadolu'nun hikayelerini ve en önemlisi de mutfaklarımızdan, tarihimizden ve kalplerimizden sizlere uzanan misafirperverliği tadın." dedi.

Uzman Diyetisyen Keçeci Arpacı ise davetlilere hitaben, "Yiyeceğiniz zeytinyağlılar bağışıklığınızı güçlendirecek, metabolizmanızı hızlandıracak ve mutluluk hormonu salgılayacaktır. Türk mutfağı hem kilo vermenize hem de sağlıklı kalmanıza yardımcıdır." ifadesini kullandı.

Türk şef Yalçın, etkinlikte, davetlilerin Osmanlı'dan bugüne uzanan Türk mutfağının farklı lezzetlerini tatma imkanı olacağına işaret ederek, "Gastronominin merkezinde böyle değerli bir şehirde, Türk mutfağı temsilcisi olarak burada bulunmak bizim için ayrı bir gurur." diye konuştu.

THY Seyahat Paketleri Müdürü Ensar Karabulut, etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, THY Holidays markasının 60 ülkeden 200'ün üzerinde destinasyona hizmet verdiğini vurguladı.

THY Pazarlama Şefi Nazan Erol ise THY'nin uçuşlarında Türk gastronomisini ön plana çıkaracağını ve yeni menüsüne geleneksel Türk yemeklerinin yanı sıra dünya mutfaklarından yemekler de eklediğini ifade etti.

Erol, 20 Mayıs 1933'te 5 uçakla kurulan THY'nin bugün 500'den fazla uçağa sahip olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Gastronomi, Etkinlik, Türkiye, Kültür, Fransa, Turizm, Güncel, Paris, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Mutfağı Paris'te Tanıtıldı - Son Dakika

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