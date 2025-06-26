Türk-Rus KEK Toplantısı Yarın Moskova'da - Son Dakika
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Türk-Rus KEK Toplantısı Yarın Moskova'da

26.06.2025 12:16
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Bakan Bolat, Türk-Rus ilişkilerini ele alacak ve ticaret hedeflerini büyütmek için görüşmeler yapacak.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yarın Moskova'da düzenlenecek Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu (KEK) 19. Dönem Toplantısı'nda ticaretten yatırıma, enerjiden ulaştırmaya, çevreden kültür ve turizme birçok alanda Türk-Rus ilişkilerinin mevcut durumunu ele alacaklarını söyledi.

Bakan Bolat, toplantı ve iki ülke arasındaki ilişkilere dair AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın, 2024'te, 52,6 milyar dolar hacimle Türkiye'nin en çok ticaret yaptığı ülke olduğuna işaret eden Bolat, "Rusya ile ticari ilişkilerimizin dinamiklerini dikkate alarak, bölgesel sınamalara rağmen 2025'te geçen yılki ticaret hacmi seviyelerini yakalayabileceğimizi öngörüyoruz." dedi.

Bolat, bu yılın ilk 5 ayında Rusya'ya ihracatın 2,7 milyar doları aştığını bildirerek, "Bu yıl için öngörülen hedef, küresel belirsizliklerin arttığı ortamda, ikili ticaretin hem hacim hem de sektör çeşitliliği açısından daha da derinleştirilmesidir." diye konuştu.

"Küresel gelişmeler Türkiye-Rusya ticaretini stratejik boyuta taşıyor"

Turizmin hizmet ihracatı açısından stratejik öneme sahip olduğuna işaret eden Bolat, bunun gelişen ekonomik işbirliğinin somut göstergelerinden olduğunu dile getirdi.

Bolat, 2024'te 6,7 milyon Rus turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve konaklama, ulaşım, yiyecek-içecek ve perakende hizmetleri gibi alt sektörlerde bunun çarpan etkisinin görüldüğünü ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

" Orta Doğu'da tırmanan İran- İsrail gerilimiyle küresel düzeyde tırmanan Çin-ABD rekabeti, küresel enerji güvenliği, deniz taşımacılığı rotaları ve yüksek teknoloji tedarik zincirleri üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu gelişmeler, Türkiye-Rusya ticaretini yalnızca ikili bir mesele olmaktan çıkararak stratejik bir boyuta taşımaktadır. Özellikle Batı yaptırımları altındaki Rusya'nın gelişmekte olan ülkelere yönelmesiyle Türkiye'nin bu süreçte üstleneceği lojistik ve üretim köprüsü rolü giderek önem kazanmaktadır."

Bolat, Rusya'nın yurt dışı müteahhitlik hizmetleri açısından hem en köklü hem de en büyük pazar olduğuna dikkati çekerek, Türk müteahhitlik firmalarının 1988 yılından bu yana Rusya'da yaklaşık 103 milyar dolarlık 2 bin 183 projeye imza attıklarını anlattı.

"Türk-Rus ilişkilerinin mevcut durumunu ele alacağız"

Bolat, yarın Moskova'da yapılacak KEK Toplantısı'na Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile eş başkanlık yapacaklarını belirterek, bir önceki toplantıyı Kasım 2023'te Ankara'da gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Bakan Bolat, toplantının önemine dair şu ifadeleri kullandı:

"Diğer ülkelerle gerçekleştirdiğimiz KEK toplantılarına kıyasla iki toplantı arasında yaklaşık 1,5 yıl gibi kısa bir süre olması, Türkiye ve Rusya'nın bir diğerine verdiği önemin yansımasıdır. KEK Toplantısı'nda, ticaretten yatırıma, enerjiden ulaştırmaya, çevreden kültür ve turizme çok geniş bir konu dağılımında Türk-Rus ilişkilerinin mevcut durumunu ele alacağız. İlişkilerimizin nasıl daha ileri bir seviyeye yükseltilebileceğine dair görüş alışverişinde bulunarak teknik heyetlerimizin kapsamlı müzakerelerle şekillendireceği KEK Protokolü'nü imzalayacağız. Takip eden süreçte, ilgili kurumlarımız, Rus muhatap kurumlarıyla işbirliklerini protokolde belirtilen hususlar dahilinde geliştirme yönünde çalışmalarını sürdürecekler."

Bolat, Rusya temasları kapsamında Novak ile ikili bir görüşme gerçekleştireceklerini bildirerek, "Bu toplantıdan sonra, heyetler arası görüşme gerçekleştireceğiz. Bu görüşmede, heyet üyelerimiz de kendi kurumlarının konu başlıklarına ilişkin mevcut gelişmeleri ve gelecekte planlanan faaliyetleri paylaşacaklar. Böylece, geniş bir sinerji yakalamış olacağız." dedi.

"100 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz"

Rusya ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi bulunduğunu hatırlatan Bolat, her zaman hedeflerin ulaşılmak için, rekorların da kırılmak için olduğuna inandıklarını söyledi.

Bu nedenle iki ülke devlet başkanları tarafından belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacminin hedefinin daha yüksek bir hedef belirleninceye kadar geçerli olduğunun altını çizen Bolat, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla, bölgesel ve küresel her türlü risk ve sınamaya rağmen Rusya ile belirlenen 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize doğru kararlılıkla ilerliyoruz. Ticaret hacmi hedefine hızlı ve dengeli bir şekilde ulaşılması amacıyla ticaret, gümrükler, yatırımlar, enerji, ulaştırma, tarım, standardizasyon, akreditasyon, çevre ve iklim değişikliği gibi birçok alanda ilişkilerin ilerletilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştireceğiz."

Bolat, Tahıl Koridoru'nun yeniden işler hale getirilmesi çabalarına ve geniş anlamda bölgede barışın sağlanmasına yönelik çabaların süreceğini bildirerek, bölgenin ve dünyanın istikrarı için olumlu sonuçlar doğuracağını düşündükleri tüm girişimlere destek olmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Türkiye'nin öncülüğünde imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın gıda krizine çözüm sunduğunu ve 30 milyon tondan fazla tahıl ve gıda ürününün dünya pazarlarına ulaştırıldığını dile getiren Bolat, "Bu çerçevede Türkiye, küresel barışa ve istikrara hizmet etme misyonu doğrultusunda, girişimin yeniden canlandırılması ve gıda güvenliğinin korunması için diplomatik ve ticari kanallardaki girişimlerini kararlılıkla sürdürmektedir." dedi.

"Ülkemizin, barış doğrultusundaki diplomatik çabaları kritik önemde"

Bolat, Türkiye'nin yakın coğrafyasında gerilimler ve çatışmalar bulunduğuna değinerek, bunların bölgesel ve küresel ölçekte meydana getirdiği istikrarsızlıkların en büyük yansımalarından birinin de uluslararası ticarete dair olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna ile ilişkilerini temelde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları öncesi dönemden ayırmadan sürdürdüklerini belirten Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizin, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, barış doğrultusundaki diplomatik çabaları hem bölgemizde hem de dünyada barış, huzur ve refahın tesis edilmesi yönünden kritik bir öneme sahiptir. Sürecin olumlu bir şekilde sonuçlanması en büyük temennimizdir. Rusya ve Ukrayna arasında takındığımız ara bulucu tutum dünya için güçlü referans noktası oluşturmaktadır. Bölgemizde istikrar yeniden tesis edildiğinde, tüm bölge ve dünya ülkeleri için olacağı gibi, elbette ülkemiz için de ortaya ziyadesiyle olumlu bir tablo çıkacaktır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk-Rus KEK Toplantısı Yarın Moskova'da - Son Dakika

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