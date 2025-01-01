Türk Sanat Müziği Ustası Gönül Akkor 82 Yaşında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Türk Sanat Müziği Ustası Gönül Akkor 82 Yaşında Hayatını Kaybetti

Türk Sanat Müziği Ustası Gönül Akkor 82 Yaşında Hayatını Kaybetti

Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden Gönül Akkor, 82 yaşında İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi Teşvikiye Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

01.01.2025 15:38  Güncelleme: 15:46
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TÜRK Sanat Müziği'nin usta isimlerinden Gönül Akkor, 82 yaşında hayatını kaybetti. Akkor'un Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Türk sanat müziği sanatçısı Gönül Akkor 82 yaşında İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran ve Türk sanat müziğine önemli katkıları olan Gönül Akkor'un cenazesine ablası Kamuran Akkor, meslektaşları, yakınları ve sevenleri katıldı. Şişli Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Akkor'un cenazesi Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

'ÇOK ÜZGÜNÜM'

Kamuran Akkor, "Çok üzgünüm, fazla konuşamıyorum. Çok kötü durumdayım. Gani gani rahmet etsin, söyleyecek bir şey bulamıyorum çok üzgünüm" dedi.

'BÖYLE KALBİ VE YÜREĞİ GÜZEL İNSAN BİR DAHA GELMEZ'

Sanatçı Selami Şahin, "Ziyaret edemedim çok üzgünüm. Hepimiz bir hayat kavgası... Ben de bu yaştan sonra bir yerlere çok git gel yapamıyorum. Bir laf var benim yazdığım 'Evliyalar peygamberi, tattılar hep son seferi. Lokman hekim gelse geri toprak alır çaresi yok' her şey boş. Üzülsen de ağlasan da, yıllar akıp gidiyor işte. Bakıyorsun ecel geldi mi alıp, gidiyor. İnsan olarak Gönül Akkor benim beraber çalıştığım ve eserimi okuyan böyle güzel bir insan, kalbi ve yüreği ile bir daha gelmezö ifadelerini kullandı. Gönül Akkor'un cenazesi gözyaşları içinde omuzlarda taşındıktan sonra alkışlarla uğurlandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Türk Sanat Müziği Ustası Gönül Akkor 82 Yaşında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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