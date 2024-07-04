Türk Tabipleri Birliği, Açık Radyo'nun yayın lisansının iptaline tepki gösterdi - Son Dakika
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Türk Tabipleri Birliği, Açık Radyo'nun yayın lisansının iptaline tepki gösterdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Açık Radyo'nun yayın lisansının iptal edilmesine ilişkin açıklama yaparak, bu kararın halk sağlığına zarar vereceğini ve basın özgürlüğüne müdahale olduğunu belirtti. Açık Radyo'nun sağlık alanında doğru, objektif ve bilimsel bilgileri aktaran bir yayın kuruluşu olduğu vurgulandı ve yayının engellenmesinin halkın haber alma hakkını engellediği ifade edildi.

04.07.2024 16:18
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(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB), Açık Radyo'nun yayın lisansının iptaline ilişkin " Açık Radyo'nun sesinin susturulması halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi faaliyetlerine büyük zarar verecektir. Yayının engellenmesi basın özgürlüğüne bir müdahaledir. Bu iptal kararı en temel, en vazgeçilmez özgürlüklerden biri olan halkın haber alma hakkının önünde de büyük bir engeldir" açıklamasını yaptı.

TTB, Açık Radyo yayın lisansının iptaline ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle dendi:

"Sağlık ortamı açısından Açık Radyo, yaptığı yayınlarla kamuoyuna sağlık alanı ile ilgili doğru, objektif, bilimsel bilgileri aktaran bir yayın kuruluşu olması nedeniyle önemlidir. Pandemide gördüğümüz gibi; halkın sağlığı için sorumlu yayıncılık anlayışıyla önemli katkılarda bulunmuş, COVID-19 hastalığı ve aşılarla ilgili yanlış bilgileri düzeltmek için etkili yayınlar gerçekleştirmiş, iklim değişikliği ve ekolojik krizin sağlığa yansımaları ile ilgili bilgilendirici, uyarıcı yayınlar yapmış, sürekli olarak halk sağlığını, kamucu sağlık sistemini savunmuştur. Açık Radyo'nun sesinin susturulması halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi faaliyetlerine büyük zarar verecektir. Yayının engellenmesi basın özgürlüğüne bir müdahaledir. Bu iptal kararı en temel, en vazgeçilmez özgürlüklerden biri olan halkın haber alma hakkının önünde de büyük bir engeldir" denildi.

Kaynak: ANKA

Türk Tabipleri Birliği, Radyo, Medya, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Tabipleri Birliği, Açık Radyo'nun yayın lisansının iptaline tepki gösterdi - Son Dakika

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