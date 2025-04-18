Türk Yıldızları'ndan İskenderun'da Prova

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 Nisan'da gerçekleştireceği gösteri öncesinde kent semalarında prova uçuşu yaptı.
Adana'daki İncirlik Üssü'nden havalanan Türk Yıldızları'nı, yaptığı prova uçuşu sırasında İskenderun Sahili şeridine gelen vatandaşlar izledi.
İskenderun semalarında 25 dakika süren uçuşu, vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.
Türk Yıldızları, 19 Nisan Cumartesi günü ise gösteri uçuşu yapacak.
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