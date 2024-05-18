Türkan Saylan Buca'da anıldı - Son Dakika
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Türkan Saylan Buca'da anıldı

Türkan Saylan Buca\'da anıldı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Onursal Başkanı Türkan Saylan'ın vefatının 15. yıl dönümü Buca'da düzenlenen anma töreniyle anıldı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Türkan Saylan'ın cesaretini ve özverisini örnek alınması gerektiğini belirtti.

18.05.2024 11:02  Güncelleme: 11:38
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(İZMİR)- Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Onursal Başkanı Türkan Saylan, vefatının 15'inci yıl dönümünde Buca'da anıldı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Türkan Saylan gibi cesur, ülkesini seven, özverili insanları kendimize örnek almalıyız" dedi.

Buca Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlenen anma törenine Belediye Başkanı Görkem Duman ile çok sayıda Bucalı vatandaş katıldı. Başkan Duman, törende merkezin minik kursiyerleriyle beraber hayatını çocukların eğitimine ve halk sağlığına adayan Türkan Saylan anısına hazırlanan köşeye karanfil bıraktı.

"SAYLAN'I ÖRNEK ALMALIYIZ"

Türkan Saylan'ın adını Buca'da yaşatmaktan dolayı onur duyduklarını belirten Başkan Duman, "Türkan Saylan gibi cesur, ülkesini seven, özverili insanları kendimize örnek almalıyız. Bizler Türkan Saylan'ı sadece bir hekim, bir tıp insanı olarak tanımıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinin savunucu olan bir cumhuriyet kadını olarak da tanıyoruz. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile ülkemizdeki kız çocuklarının okuması için verdiği mücadeleyle binlerce kardelenin annesi olarak da biliyoruz. İşte böylesine değerli bir insan... Onun adını taşıyan bu merkezde, kadınlarımızın sosyal hayatta, iş hayatında daha etkin, daha güçlü olmasına destek sağlamaktan çok mutluyuz" diye konuştu.

BAŞKAN DUMAN MERKEZİ GEZDİ

Tören sonrası Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'ni gezen Başkan Duman, kursiyerler ve öğretmenlerle sohbet etti, kursiyerlerin elleriyle yaptıkları ikramlıkları tattı. Bucalı kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla Yenigün Mahallesi'nde hizmet veren merkezde amigurumi, takı tasarımı, ahşap boyama gibi el sanatlarının yanı sıra aerobik, zumba, pilates ve aşçılık kursları yer alıyor. Merkezin alt katında ise Yarı zamanlı Okul Öncesi Eğitim Merkezi'nde, Bucalı miniklere ücretsiz okul öncesi eğitim veriliyor.

Kaynak: ANKA

Türkan Saylan, Görkem Duman, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

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