Türkan Şoray, Van'da sevenleriyle buluştu - Son Dakika
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Türkan Şoray, Van'da sevenleriyle buluştu

Türkan Şoray, Van\'da sevenleriyle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin altıncı durağı Van'da, Türkan Şoray, hayranlarıyla bir araya geldi. Van Devlet Tiyatrosu'ndaki söyleşide Şoray, hayatındaki önemli anıları paylaştı ve gençlere tavsiyelerde bulundu. Şoray, Van'a gelmekten heyecan duyduğunu ve uzun süredir Van Gölü ve Van kedisi hakkında merak ettiğini dile getirdi. Söyleşinin ardından Şoray, katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

29.06.2024 21:09
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin altıncı durağı Van'da, sinemanın usta ismi Türkan Şoray, sevenleriyle bir araya geldi.

Van Devlet Tiyatrosu'ndaki söyleşide Şoray, hayatında önem taşıyan anılarını anlattı.

Sevenlerinin yoğun ilgi gösterdiği Şoray, sanat kariyeri hakkında bilgiler paylaşarak, gençlere tavsiyelerde bulundu.

Van'da olmaktan heyecan duyduğunu dile getiren Şoray, "Uzun yıllardır Van'a gelmenin hayalini kuruyordum. Van Gölü ile Van kedisini yıllardır merak ediyordum." dedi.

Şoray, sevenlerine şöyle seslendi:

"Beni sahneye taşıyan sıcak sevginiz ve vefa duygunuz... Sizlere bir kere daha teşekkür ediyorum. Beni yaşatan, besleyen, hayata bağlayan ve mutlu eden sizlersiniz. Bunlar olmasaydı hayatımda bu kadar mutlu olamazdım. Sevilmeyi hak etmek, takdir edilmek için çok emek verdim. Şimdi ise emeğimin karşılığını görüyorum. Emek verdikçe seviliyor ve büyüyorsunuz. İyi ki varsınız."

Söyleşinin ardından Şoray, katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

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