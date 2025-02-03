Türkçe Öğretimi Sertifika Programı Başladı - Son Dakika
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Türkçe Öğretimi Sertifika Programı Başladı

Yunus Emre Enstitüsü, Türkologlar için Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sertifika Programı açtı.

03.02.2025 11:46
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Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkiye'de yaşayan Türkologlara yönelik "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sertifika Programı" açılışını yaptı.

Açılışa YEE Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, YEE Eğitim Daire Başkanı Doç. Dr. Emrah Boylu, TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert çok sayıda yetkili ve kursiyer katıldı.

Etkinlik kapsamında konuşan Aliy, YEE'nin Türkiye ile diğer ülkeler arasında kültürel diyaloğun güçlenmesi adına çalışmalarına 60'tan fazla ülkede, 90'ın üzerinde Kültür Merkezinde devam ettiğini belirterek, Türkçe öğretim materyallerini, teknoloji tabanlı dil öğretimi uygulamalarını, çevrim içi ve yüz yüze ders içeriklerini hedef kitlenin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiklerini ve uyguladıklarını ifade etti.

Türk dilini, edebiyatını, kültürünü ve sanatını yaygınlaştırmak ve bu konuda eğitim almak isteyen tüm gönüllülere yurt dışında gereken hizmeti vermek amacıyla üniversitelerle işbirliği yapıldığını aktaran Aliy, yurt dışında Türkçe öğrenmeye yönelik artan talepleri karşılamak amacıyla bir taraftan dünyanın dört bir yanında Türk Kültür Merkezlerinin açılışlarını yaparken, öte yandan devlet okullarında Türkçenin seçmeli yabancı dil olarak okutulması çalışmalarına Tercihim Türkçe Projesi ile katkı sağladıklarını anlattı.

2024'te 19 bin 103 kişi Türkçe öğrenmeye başladı

Aliy, sadece 2024'te dünyanın birçok ülkesinde toplam 19 bin 103 öğrencinin bu projenin çatısı altında gönüllü olarak Türkçe öğrenmeye başladığını söyledi.

YEE'nin Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında uzman öğretmenler yetiştirmek, bu alana ilgi duyan ve bu alanda çalışan kişilerin mesleki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla çeşitli sertifika programları düzenlediğini kaydeden Aliy, bugün düzenlenen Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sertifika Programı'nın açılışı kapsamında kursiyerlere Türkçe özelinde yabancı/ikinci dil öğretim yöntemleri, yabancı dil öğretim teknikleri, pedagojik tabanlı dil öğretim yaklaşımları ve kültürel farkındalık gibi konularda detaylı bir eğitim verileceğini dile getirdi.

Öğretmenlerin nitelikleri artırılacak

YEE Eğitim Daire Başkanı Boylu da farklı coğrafyalarda farklı hedef kitlelere yönelik birçok materyalle Türkçe öğretimi yaptıklarını ve bu çeşitliliğin öğretmen yeterliliği konusunda bazı hususları dikkate almaları gerektiğini hatırlattığını vurguladı.

Boylu, bu kapsamda öğretmen niteliklerini artırmaya son derece özen gösterdiklerini belirterek, bu konudaki faaliyetlerden birinin de bugün açılışı düzenlenen program olduğunu ifade etti.

Materyal çeşitliliğinin artmasına ve dijitalleşmesine de son derece özen gösterdiklerini aktaran Boylu, kurum olarak Türkçe'nin yabancı dil olarak öğretimi çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Boylu, özellikle yetişkinlere yönelik YEE modeliyle Türkçe öğretiminde öğretmenlerin referans alacağı uluslararası kriterlerin göz önünde bulundurulduğunu kaydederek, öğretmenlik yeterliliklerinin çerçevesini oluşturmaya çalışacaklarını ifade etti.

Öğretmenlerin eğitimine hem akademik hem kültürel hem de idari olarak son derece önem verdiklerini vurgulayan Boylu, sertifika programıyla sahada daha güçlü ve donanımlı öğretmenlerle çalışmak arzusunda olduklarını dile getirdi.

TDK Başkanı Mert de Türkçe neredeyse orada olmak zorunda olduklarına dikkati çekerek, Türk kültürünün geçmişten şu ana kadar çok farklı kültürlerle temas halinde olduğunu ifade etti.

Mert, Türkiye'nin büyüyen ekonomisi, bölge ve dünyadaki etkisine paralel şekilde Türkçe öğrenmeye talebin de arttığına işaret ederek, bu talebe yönelik bir cevabın da olması gerektiğini vurguladı.

Artık yeni bir dönemde olunduğunu ve öğretmenlere de çok iş düştüğünü kaydeden Mert, programın başarılı olmasını ve kursiyerlere öğretim görevini yerini getirirken heyecanla işlerini sürdürmelerini diledi.

"Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sertifika Programı" kapsamında Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri, Dilbilim bölümlerinden mezun olup başvuranlar arasından 50 kursiyer seçilecek.

Kursiyerler, YEE'de yüz yüze olarak 66 saat teorik ders, Ankara'da önde gelen üniversitelerin TÖMER/DİLMER'lerinde 30 saat staj uygulaması, 8 saat ölçme ve değerlendirme atölyeleri ve 6 saat ders materyali alanlarında etkinlik hazırlama atölyelerine katılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkçe Öğretimi Sertifika Programı Başladı - Son Dakika

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