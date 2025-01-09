Türkdoğan\'ın Yılın Kareleri Oylaması

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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Türkdoğan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Duvar Yazıları" fotoğrafını tercih eden Türkdoğan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan Can" karesine oy verdi.

Prof. Dr. Türkdoğan, "Haber" kategorisinde Hakan Akgün'nün " Çanakkale'de Zaman Kırılması", "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Ankara" ve "Spor" kategorisinde de İsmail Aslandağ'in "Arda'nın İzinde" karelerini tercih etti.

Türkdoğan, AA'ya, geçmişte yaşananları unutmamak adına insanlara dokunan kareleri tekrar hatırlattığı için teşekkür etti.

AA'nın, hayatın etkileyici anlarını öne çıkardığını anlatan Türkdoğan, "Bu fotoğraflar, geçmişte yaşanmışlıkları unutmadan hissederek, üzerine eklemeler ve düzenleyici faaliyetler yaparak geleceği yansıtmak ve gelecekten bizlere emanet olan bu dünyanın renklerini, hiçbir umudumuzu kaybetmeden geleceğe taşıma görevini anlatıyor, bize tekrar hatırlatıyor. Bu yüzden Anadolu Ajansına teşekkür ediyorum." dedi.