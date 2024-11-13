Türkeli'de Su Ürünleri Denetimi

Güncel

Sinop'un Türkeli ilçesinde su ürünleri denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Güzelkent Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen denetimde, balıkçı teknelerinin ruhsatları incelenerek avlanan hamsilerin boy ölçümleri yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu tür faaliyetlerin balıkçılık sektörüne güveni artıracağına dikkat çekilerek, denetimler sırasında gerçekleştirilen ölçümlerde avlanan hamsilerin yasal avlanabilir boyutlarda olduğunun belirlendiği kaydedildi.