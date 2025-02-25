Türkiye Ay'a İniş Hedefliyor

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Alper Gezeravcı: "Ay yüzeyine iniş yapan 6'ncı ülke olmayı hedefliyoruz"

"Ay yüzeyine iniş yapan yalnızca 5 ülke var, biz de 6. ülke olmayı hedefliyoruz. Proje şu an çok ciddi seviyeye gelmiş durumda"

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, GÜNKAF'ta öğrencilerle buluştu

ANTALYA - Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, GÜNKAF 2025'te gençlerle buluştu. Uzay misyonundaki deneyimlerini paylaşan Gezeravcı, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki büyük hedeflerine dair ilham verici mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda düzenlenen Güney Kariyer Fuarı (GÜNKAF), Türkiye'nin ilk astronotu olan ve uzay yolculuğunda önemli bir misyonu üstlenen Alper Gezeravcı'yı ağırladı. Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde ve 7 üniversitenin paydaşlığında gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilere ilham verici bir deneyim sundu.

11 ayda 300 buluşma

Alper Gezeravcı'nın sunumu öğrenciler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzay yolculuğundaki deneyimlerini, bilimsel çalışmalarını ve astronot olma sürecinde yaşadığı zorlu eğitim süreçlerini öğrencilerle paylaştı. Öğrencilerin merakla dinlediği konferansta Gezeravcı, Türkiye'nin uzay çalışmaları ve bu alandaki büyük hedefleri hakkında da önemli bilgiler verdi. Uzay misyonu sonrası 300 etkinlikte gençlerle buluştuğunu anlatan Alper Gezeravcı, "Geçen yıl mart ayından bu yana, aradan geçen 11 aylık sürenin içerisinde bugün tesadüfen rakamları sıfırladık. Antalya 140'ıncı şehir değişimi ile 300'üncü programı yaptığımız yer. Buraya gelip tecrübelerimizi sizinle paylaşmakla biz, siz öğrencilere lütfetmiş değiliz. Bu bizim görevimiz." diyerek, uzay yolculuğunun sadece kişisel bir başarı değil, aynı zamanda Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkı sağlama, gençlere ilham olma amacını taşıdığını belirtti.

Türkiye'nin teknolojik ilerlemesi ve uzay hedefleri

Alper Gezeravcı, 5 yaşından itibaren gökyüzüne ilgisi olduğunu ancak o dönemde uzay alanında hayal kurmanın bile imkansız görüldüğünü belirterek, bugünkü Türkiye'nin uzay çalışmalarında ulaştığı noktanın gurur verici olduğunu kaydetti. Türkiye'nin artık pek çok teknolojik gelişme ile dünya ülkeleri arasında ilk sıralarda yer aldığını anlatan Alper Gezeravcı, "Haberleşme uydusu kabiliyeti alanında dünyanın 11 ülkesinden biriyiz. Tankların zırhında ve can yeleğinde kullanılan bor karbür üretebilen dünyada sadece 3 ülke var. Birisi biziz. Taaruzi İHA üreten dünyada sadece 4 ülke var, birisi biziz. Baz istasyonu üretebilen dünyada sadece 5 ülke var, bir tanesi biziz. Elektrikli araba, uçak ve helikeopterini kendi bünyesinde üretebilen sadece 6 ülke var. Birisi biziz. Kendi jet motorunu ve hava-hava füzesini kendi kapasitesiyle üretebilen 7 ülke var. Bir tanesi biziz. Türkiye Cumhuriyeti" ifadelerini kullandı.

"Uzay için avrupa'dan 22 bin, türkiye'den 36 bin kişi başvurdu"

Türkiye'de uzay farkındalığının Avrupa'dan daha ileri olduğunu vurgulayan Alper Gezeravcı, "27 ülkeyi çatısı altında bulunduran Avrupa Uzay Ajansı yıllardır uzaya astronot gönderiyor. Uydu programları yürütüyorlar. Bundan önce 2008 yılında en son bir astronot sınıfı seçmişlerdi. Ardından 2021 yılında yeni bir astronot sınıfı daha seçtiler. Avrupa Uzay Ajansı Başkanı, 'Biz uzay farkındalığını o kadar üst seviyeye taşıdık ki, tarihimizde ilk defa astronot seçim sürecine rekor kişi başvurdu' dedi. Kaç kişi başvurdu biliyor musunuz? 27 ülkeden 22 bin 525 kişi sürece başvurmuş. Türkiye Cumhuriyeti olarak gerçekleştirmiş olduğumuz astronot seçimi sürecine 36 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı başvuru yaptı. Bizim geleceğe yönelik yürüttüğümüz projelerde en güvendiğimiz şey toprağın altındaki doğal kaynaklarımız değil, toprağımızın üstündeki gerçek değerimiz, gençlerimiz." ifadelerini kullandı.

Milli uzay programı ve 2026-2028 hedefi

Gezeravcı, Türkiye'nin Milli Uzay Programı ve 2026-2028 arasında gerçekleştirilecek insanlı uzay misyonu hakkında da bilgiler verdi. Gezeravcı, "2026-2028 aralığında kendi bilimsel ünitemizi, kendi sistemimizle aya ulaştırmayı planlıyoruz. Ay yüzeyine iniş yapan yalnızca 5 ülke var, biz de 6. ülke olmayı hedefliyoruz. Proje şu an çok ciddi seviyeye gelmiş durumda." diyerek, Türk uzay programının hızla ilerlediğini vurguladı. Ayrıca, Ekvator hattı civarında bir uzay limanı projesi üzerinde çalıştıklarını belirten Alper Gezeavcı, "Detayları devlet büyüklerimiz halkımızla zamanı gelince paylaşacaktır." şeklinde konuştu.

"Öğrencilere motive edici mesajlar

Alper Gezeravcı, konferans sonunda öğrencilerin sorularını yanıtlayarak motivasyon aşıladı. Bilim, teknoloji, savunma sanayi, milli bağımsızlık ve Türkiye'nin gelecekteki hedefleri gibi önemli konularda öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Alper Gezeravcı, gençlere yalnızca bilim ve teknoloji alanında değil, aynı zamanda milli bilinç, vatan sevgisi ve büyük hedeflere ulaşma yolunda cesaretli bir şekilde çalışmalarını sürdürmeleri gerektiğini belirtti. Gezeravcı "Anne babanın duası, öğretmenlerin yol gösterici ışığı ve devletimizin güçlü iradesi ile gerçekleştiremeyeceğimiz başarı yok. Kendinize ve ülkenize güvenin ve çok çalışın gençler. Herhangi bir konuda motivasyona ihtiyaç duyduğumda kendime her zaman şunu söylüyorum. Bu işi dünyada daha önce yapmış bir insan var mı? Cevap evetse o zaman ben de yapabilirim diyorum. Sizler de yapabilirsiniz. Yeter ki hedefleriniz ve hayalleriniz olsun ve onlara ulaşmak için çok çalışın" diyerek, Türk gençlerine cesaret verdi. Gezeravcı, sunum boyunca öğrencilere ilham vererek onların potansiyellerini keşfetmelerine katkı sağlamayı başardı. Program sonunda, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şükrü Özen ve Prof. Dr. Cengiz Toker, Alper Gezeravcı'ya teşekkür plaketi takdim etti.