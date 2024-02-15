Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı Kapsamında 'Eğitim ve Güvenlik Projesi' Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı Kapsamında 'Eğitim ve Güvenlik Projesi' Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı Kapsamında \'Eğitim ve Güvenlik Projesi\' Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, Rehberlik Araştırma Merkezi öğretmenlerinden İrem Kılınçarslan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İzzet Görenli, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Aİle ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlileri sunum yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, toplantıyla teknoloji, tütün, alkol ve madde bağımlılığı ile sağlıklı yaşam konularında öğrencileri bilgilendirmeyi ve farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Öcal, proje kapsamında okullarda zaman zaman öğrencilere yönelik eğitim verileceğini ifade etti. Toplantıya, daire amirleri, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı.

15.02.2024 17:07  Güncelleme: 17:08
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Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı Kapsamında "Eğitim ve Güvenlik Projesi"nin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, Rehberlik Araştırma Merkezi öğretmenlerinden İrem Kılınçarslan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İzzet Görenli, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Aİle ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlileri sunum yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, toplantıyla teknoloji, tütün, alkol ve madde bağımlılığı ile sağlıklı yaşam konularında öğrencileri bilgilendirmeyi ve farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Öcal, proje kapsamında okullarda zaman zaman öğrencilere yönelik eğitim verileceğini ifade etti.

Toplantıya, daire amirleri, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Türkiye, Güvenlik, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı Kapsamında 'Eğitim ve Güvenlik Projesi' Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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