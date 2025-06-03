Türkiye Birincisi Öğrenci Ödüllendirildi

Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, 2025 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda (İOKBS) Türkiye birincisi olan Emir Ali Dişlioğlu'nu ödüllendirdi.

Dişlioğlu'nu makamında ağırlayan Aydın, öğrencinin çalışmalarının karşılığını aldığını ve Türkiye birincisi olarak hem ailesini, hem öğretmenlerini gururlandırdığını söyledi.

Mehmet Akif Ortaokulu 5/D sınıfı öğrencilerinden Dişlioğlu'nun sınavda tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldığını belirten Aydın, "Öğrencimizi tebrik ediyor, eğitiminde emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve ailesine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Kaymakam Aydın, Dişlioğlu'na çeşitli hediyeler verdi.