Türkiye-Bulgaristan İlişkileri Güçleniyor

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sofya'da Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov tarafından kabul edildi. Bolat, "Türkiye olarak dost ve komşu Bulgaristan ile ilişkilerimizi güçlendirmeye kararlıyız. Sayın Başbakana kabulleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bulgaristan Başbakanı Jelyazkov tarafından kabul edildi. Bolat, şunları kaydetti:

"Sofya ziyaretimiz kapsamında Bulgaristan Başbakanı Sayın Rosen Jelyazkov tarafından kabul edildik. Sayın Başbakan'la gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ikili ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefimizi, karşılıklı yatırımları, iş dünyamızın ortaklığını, gümrük kapılarımızda devam eden yenileme çalışmalarını ve AB Yeşil Mutabakatını ele aldık. Türkiye ve Bulgaristan, yenilenebilir enerji başta olmak üzere enerji alanında ve savunma sanayide iş birliği yapma fırsatına sahiptir. Türkiye olarak dost ve komşu Bulgaristan ile ilişkilerimizi güçlendirmeye kararlıyız. Sayın Başbakana kabulleri için teşekkür ediyorum."