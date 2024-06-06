Türkiye'nin e-ticaret hacmiyle birlikte posta sektörü de büyüdü - Son Dakika
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Türkiye'nin e-ticaret hacmiyle birlikte posta sektörü de büyüdü

Türkiye\'nin e-ticaret hacmiyle birlikte posta sektörü de büyüdü

Türkiye'nin e-ticaret hacmi artarken, posta sektörünün gelirleri geçen yıl yüzde 99,1 artarak 66,7 milyar lira oldu. Posta kolisi/kargosu gönderileri sayısı da artış gösterdi. Haberleşme gönderileri ise düşüş yaşadı. Sektörde faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılarının gelirleri ise yüzde 99,1 arttı.

06.06.2024 11:10
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Türkiye'nin e-ticaret hacminde son yıllarda meydana gelen büyüme posta pazarına da yansırken, sektörün gelirleri geçen yıl yüzde 99,1 artarak 66,7 milyar lira oldu.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) 2023 Yılı Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, sektörde 25'i ulusal, 35'i bölgesel olmak üzere toplam 60 hizmet sağlayıcı faaliyet gösteriyor.

Posta sektöründe trafik ve hacim, "haberleşme gönderileri" ve "posta kolisi/kargosu" olmak üzere iki kategoride ele alınıyor.

Posta kolisi veya kargosu şeklinde nitelendirilen diğer posta gönderileri sayısının yıllar itibarıyla artış eğiliminde olduğu gözlenirken, geçen sene posta kolisi veya kargosu kategorisindeki gönderilerin sayısı 1,3 milyar oldu. Bu rakam 2019'da 624,1 milyon, 2020'de 810,6 milyon, 2021'de 920,4 milyon, 2022'de 1,1 milyar olarak kayıtlara geçmişti.

Söz konusu artışın, e-ticaret hacminin son yıllarda keskin şekilde büyümesiyle ülkenin posta pazarına olumlu yönde etki sağlamasından kaynaklandığı değerlendirildi.

Geçen sene söz konusu gönderilerin yüzde 65,4'ünün 2 kilogramın altında olduğu hesaplandı.

Haberleşme amaçlı gönderiler

Öte yandan, geçen yıl ülkede posta sektöründe gerçekleşen haberleşme gönderilerinin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 34,9 düşerek 375,3 milyon oldu. Söz konusu rakam 2019'da 442,4 milyon, 2020'de 313,7 milyon, 2021'de 647,3 milyon, 2022'de 576,7 milyon olmuştu.

Bu kapsamda geçen yıl gönderilerin yüzde 77,2'sinin 0-20 gram aralığında olduğu belirlendi.

Sektör gelirleri yüzde 99,1 arttı

Sektörde faaliyet gösteren hizmet sağlayıcıların gelirleri ise 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 99,1 artarak 33,6 milyar liradan 66,7 milyar liraya yükseldi.

Geçen yıl haberleşme gönderilerinden 8,5 milyar lira, kargo gönderilerinden de yaklaşık 58,2 milyar lira gelir elde edildi.

Geçen yıl sektöre 8,6 milyar liralık yatırım yapıldı

Ülkede posta sektörü son yıllarda büyük bir ivme kazandı. Posta trafiğinin artmasıyla bu talebe cevap verebilmek adına hizmet sağlayıcılarının yatırıma ayırdıkları bütçe de arttı.

Bu kapsamda, 2022'de posta hizmet sağlayıcıları tarafından sektöre yapılan toplam yatırım miktarı 2 milyar 673 milyon lira civarında iken bu rakam 2023'te 8 milyar 630 milyon lira olarak gerçekleşti.

Öte yandan, 2022'de 96 bin 397 kişi olan posta sektöründe çalışan sayısı geçen yıl 116 bin 277'ye yükseldi.

Kaynak: AA

Türkiye, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin e-ticaret hacmiyle birlikte posta sektörü de büyüdü - Son Dakika

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