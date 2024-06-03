Türkiye'de Sıcak Hava Dalgası Başladı - Son Dakika
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Türkiye'de Sıcak Hava Dalgası Başladı

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Barış Önol, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'nden (ECMWF) elde ettikleri tahminlere göre, Türkiye'nin bugünden itibaren sıcak hava dalgası içinde olduğunu belirtti. Haziran ayının ilk haftası ve 40 dereceyi aşan sıcaklıkların beklendiği uyarısında bulunan Önol, daha da sıcak günlerin kapıda olduğunu söyledi.

03.06.2024 13:55
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AVRUPA Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) sezonluk tahminlerini değerlendiren Prof. Dr. Barış Önol, bugünden itibaren sıcak hava dalgası içinde olunduğunu belirterek, "Haziran ayının ilk haftası ve 40 dereceyi aşan sıcaklıklar. Sıcak günler bitti, çok daha sıcak günler kapıda" dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Barış Önol, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'nden (ECMWF) elde ettikleri tahminlerine göre, Türkiye'nin bugünden itibaren sıcak hava dalgası içinde olduğuna vurgu yaptı. Sıcaklık tahminleri gösteren grafikleri de paylaşan Prof. Dr. Önol, şu uyarıda bulundu:

"Bugünden itibaren sıcak hava dalgası içindeyiz. Pazartesi ve salı günleri sıcaklıklar daha da yükselecek. Grafikler tahmin için ürettiğimiz simülasyonlardan, günlük maksimum sıcaklıklar. Haziran ayının ilk haftası ve 40 dereceyi aşan sıcaklıklar. Sıcak günler bitti, çok daha sıcak günler kapıda. Kıpkırmızı gezegen."

Türkiye\'de Sıcak Hava Dalgası Başladı
Kaynak: DHA

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