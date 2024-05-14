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Türkiye'de Tavuk Yumurtası ve Eti Üretimi Arttı

Türkiye\'de Tavuk Yumurtası ve Eti Üretimi Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ocak-Mart döneminde tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,7, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,3, tavuk eti üretimi yüzde 7,5, hindi eti üretimi ise yüzde 26,5 arttı. Mart ayında tavuk eti üretimi 204 bin 912 ton, tavuk yumurtası üretimi ise 1,79 milyar adet olarak gerçekleşti.

14.05.2024 10:40
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretiminin yüzde 5,7, kesilen tavuk sayısının yüzde 7,3, tavuk eti üretiminin yüzde 7,5, hindi eti üretiminin yüzde 26,5 arttığını bildirdi.

TÜİK, Mart ayı kümes hayvancılığına ilişkin istatistikleri açıkladı. Buna göre, mart ayında tavuk eti üretimi 204 bin 912 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,79 milyar adet olarak gerçekleşti.

Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,6, kesilen tavuk sayısı yüzde 3,4, tavuk eti üretimi yüzde 2,7, hindi eti üretimi yüzde 16,9 arttı.

Bu yılın Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,7 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,3 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 7,5 arttı, hindi eti üretimi yüzde 26,5 arttı.

TAVUK ETİ ÜRETİMİ 204 BİN 912 TON

Bir önceki ay 201 bin 680 ton olan tavuk eti üretimi Mart ayında yüzde 1,6 oranında artarak 204 bin 912 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 733 milyon 464 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Mart ayında yüzde 3,3 oranında yükselerek 1 milyar 790 milyon 81 bin adete çıktı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türkiye'de Tavuk Yumurtası ve Eti Üretimi Arttı - Son Dakika

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