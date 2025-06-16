Türkiye'den 16 Üniversite İlk 500'de - Son Dakika
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Türkiye'den 16 Üniversite İlk 500'de

16.06.2025 11:40
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ODTÜ URAP raporuna göre, Türkiye'den 16 üniversite 2024'te ilk 500 sıralamasına girdi.

ODTÜ University Ranking by Academic Performance Laboratuvarınca (URAP) yayımlanan rapora göre, uluslararası 11 sıralama kuruluşu tarafından hazırlanan "dünyanın en iyi üniversiteleri"nin yer aldığı listelerde Türkiye'den 16 üniversite geçen yıl en az bir sıralamada ilk 500'e girdi.

ODTÜ URAP'ın da arasında bulunduğu 11 uluslararası üniversite sıralama kuruluşu, ARWU, CWUR, LEIDEN, NTU, QS, RUR, SCI MAGO, THE, USNEWS ve WEBOMETRICS'in, Türkiye'deki üniversitelerin dünya sıralamalarına ilişkin raporu yayımlandı.

ODTÜ URAP tarafından hazırlanan rapora göre, 2024'te dünyanın en iyi üniversitelerinin sıralandığı 11 listeden en az birine ilk 500'den girebilen 16 Türk üniversitesi yer aldı.

Türkiye'den Koç Üniversitesi (QS: 401, RUR: 154, THE: 375), Hacettepe Üniversitesi (WEBOMETRICS: 500, LEIDEN: 394, RUR: 289), Boğaziçi Üniversitesi (QS: 418, RUR: 241, USNEWS: 492) ve ODTÜ (QS: 285, RUR: 188, THE: 375), 3 listede ilk 500'de yer alarak en fazla sıralamalarda kendine yer bulan üniversiteler oldu.

7 üniversite listelerin tamamında sıralandı

Ayrıca Koç, Hacettepe, İstanbul Teknik, Ankara, Ege, Atatürk ve İstanbul üniversiteleri olmak üzere 7 üniversite de 11 dünya sıralama listelerinin hepsinde yer aldı.

Boğaziçi, ODTÜ, Bilkent, Yıldız Teknik, Erciyes, Marmara, Dokuz Eylül, Çukurova ve Gazi üniversiteleri de 10 dünya sıralamasına girdi.

Fırat, Akdeniz, Sakarya, Karadeniz Teknik, Sabancı, Bursa Uludağ, Gebze Teknik ve Süleyman Demirel üniversiteleri 9 sıralamada, İstanbul- Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri, Selçuk, Kocaeli, Eskişehir Osmangazi, Çankaya üniversiteleri ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 8 sıralama, Ondokuz Mayıs, Necmettin Erbakan, İstanbul Medeniyet, Mersin, Gaziantep, Pamukkale, Başkent, TOBB Ekonomi ve Teknoloji, İstanbul Aydın ve İstanbul Bilgi üniversiteleri ise 7 sıralamaya girmeyi başardı.

Türk üniversitelerinden 16'sı 6 sıralamada yer alırken 57 üniversite ise bir sıralamaya girebilme başarısı gösterdi.

Türkiye'deki araştırma üniversitelerinin geçen yılki sıralamaları

Geçen yılın dünya sıralamalarında Türkiye'deki 23 araştırma üniversitesinden sadece 12'si ilk 500'de yer alabilirken, Koç, Hacettepe, İstanbul Teknik, Ankara, Ege, Atatürk ve İstanbul üniversiteleri 11 sıralamanın 11'inde de kendine yer buldu.

15 araştırma üniversitesi ise sıralamaların hiçbirinde ilk 500'e giremedi.

URAP'ın detaylı raporuna, "https://newtr.urapcenter.org/" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

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