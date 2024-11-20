Türkiye'den Çad'a Gıda Yardımı

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Türkiye'nin Encemine Büyükelçiliği, Çad'da bu yıl etkili olan sağanak yağışlar ve sellerden etkilenen 1000 aileye gıda yardımı yaptı.

Ülkenin başkenti Encemine'de düzenlenen programa, Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Cem Utkan, Çad Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Mahamat Bichara ve sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Utkan, programda yaptığı konuşmada, Çad'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Yıl boyunca Türk STK'lerin yanı sıra Türk kamu kurumlarının da Çad'ı desteklemek için çeşitli faaliyetlerde bulunduğunu hatırlatan Utkan, bu programda da sellerden etkilenen 1000 aileye destekte bulunmayı amaçladıklarını belirtti.

Utkan bu girişimin, Türkiye'nin Çad halkına olan desteğini gösterdiğini ifade ederek, Türkiye'nin Çad hükümetine ve halkına olan desteğinin süreceğini kaydetti.