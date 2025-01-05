(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, dün Pakistan'ın Turbat şehrinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından Pakistan'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Pakistan'ın Turbat şehrinde dün (4 Ocak) meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Pakistan'ın terörle mücadelesini desteklemeyi sürdüreceğiz."
Son Dakika › Güncel › Türkiye'den Pakistan'a Terör Saldırısı Kınaması - Son Dakika
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