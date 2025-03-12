Türkiye'den Pakistan'daki Terör Saldırısına Kınama

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir yolcu trenine dün yapılan terör saldırısını kınadı. Bakanlık, "Saldırıda rehin alınanların bir an evvel serbest bırakılmalarını ümit ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir yolcu trenine dün (11 Mart) gerçekleştirilen terör saldırısı sonucu ölü ve yaralıların bulunduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifa diliyoruz. Bu menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda rehin alınanların bir an evvel serbest bırakılmalarını ümit ediyoruz."