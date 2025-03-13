Türkiye'den Suriye'ye Üst Düzey Ziyaret

(ANKARA)-Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın ile birlikte bugün (13 Mart) Suriye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir" denildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaretlerinde Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi.