Türkiye, DIMDEX 2024 Fuarına En Yüksek Katılımı Gösteren Ülke

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 8. Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansına (DIMDEX 2024) 40'tan fazla şirketle en yüksek katılımı gösteren ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyona Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız ve Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir'in yanı sıra DIMDEX 2024 için Katar'da bulunan Türk savunma sanayisi bünyesindeki 40 şirketin temsilcileri katıldı.

Resepsiyonda konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, savunma sanayinde gelinen noktaya rakamlarla değinerek "Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük destekleri, ufuk açıcı vizyonu ve kararlı duruşu sayesinde savunma sanayimizde her gün yeni rekorlara imza atıyoruz. Bilindiği gibi Türkiye, savunma sanayi sektöründe yüzde 20'lerde olan yerlilik oranını yüzde 80'lerin üzerine taşımıştır. 850'yi aşkın yerli savunma sanayi projesi ve 90 milyar dolarlık proje büyüklüğüyle bu alanda kendi kendine yeterliliği en yüksek ülkelerden biri haline gelmiştir." dedi.

"Savunma ihracatımızı 10 yılda yaklaşık 4,5 kat artırdık"

Savunma sanayinde atılan teknolojik adımlar sayesinde ihracatın arttığına dikkati çeken Görgün, "Sadece bununla kalmayıp sahip olduğumuz yüksek teknoloji ürünlerini dost ve müttefik ülkelerle de paylaşarak savunma ihracatımızı 10 yılda yaklaşık 4,5 kat artırdık. Geçtiğimiz yıl dünyanın 185 ayrı ülkesine 230 çeşit savunma sanayi ürünü satarak 5,5 milyar dolarlık ihracat yaptık. Sahip olduğumuz kara, deniz, hava savunma platformlarıyla kardeş ülkelerin ordularının ihtiyaçlarına cevap vererek Türkiye'nin bölgesel ve küresel gücüne katkıda bulunduk." ifadelerini kullandı.

En çok firma ile fuara katılan ülkenin Türkiye olduğunun altını çizen Görgün, fuardan savunma sanayi ihracatında olumlu sonuçlar alınacağını belirterek şunları dile getirdi:

"Türkiye olarak DIMDEX 2024'e en fazla savunma sanayi firması ile katılım sağlayan ülke olduk. Ayrıca fuar vesilesiyle de Katar'da oldukça önemli görüşmeler gerçekleştirme imkanı bulduk. Bu görüşmelerin savunma sanayimiz adına önümüzdeki dönem için oldukça kıymetli neticeler doğuracağına inanıyorum. Gelecek dönem ihracat potansiyelimize doğrudan etkisi olacak bu fuarları oldukça önemli görüyor, DIMDEX 2024'ün küresel ölçekte yeni iş birliklerine ve anlaşmalara vesile olmasını temenni ediyorum."

Türk sanayi firmaları DIMDEX 2024'te boy gösteriyor

Katar Silahlı Kuvvetleri tarafından organize edilen ve bölgenin uluslararası savunma ve güvenlik endüstrisi alanında öne çıkan etkinlikleri arasında yer alan DIMDEX 2024 fuarı Katar'ın başkenti Doha'da devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye'den 40 şirket, Türk pavilyonunda ürün ve kabiliyetlerini sergiliyor.