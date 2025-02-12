Türkiye-ECOWAS Görüşmesi Abuja'da

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Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Komisyonu Başkanı Omar Alieu Touray tarafından kabul edildi.

Büyükelçi Bayraktar ile Komisyon Başkanı Touray başkent Abuja'daki ECOWAS Komisyonu binasında bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile ilişkiler ve ECOWAS bağlamında yaşanan son gelişmeler ele alındı.

ECOWAS üyelikleri resmi olarak 29 Ocak 2025 itibarıyla sona eren Burkina Faso, Mali ve Nijer konusunda da fikir alışverişinde bulunuldu.

Komisyon Başkanı Touray, görüşmede, ECOWAS'ın Türkiye ile işbirliğini artırmayı önemsediğini ve Türkiye'nin hem Afrika genelinde hem de Batı Afrika özelinde önemli bir role sahip olduğunu vurguladı.