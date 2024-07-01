Türkiye Gitar Buluşması Başlıyor - Son Dakika
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Türkiye Gitar Buluşması Başlıyor

Müzisyen Prof. Dr. Kağan Korad'ın genel koordinatörlüğünde düzenlenecek olan 16. Türkiye Gitar Buluşması, 6 Temmuz'da başlayacak. Etkinlik kapsamında konserler, gitar ustalık dersleri, atölye çalışmaları ve münazara gibi etkinlikler yer alacak. Türk ve yabancı gitar ustaları gençlerle buluşacak.

01.07.2024 17:08
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Müzisyen Prof. Dr. Kağan Korad'ın genel koordinatörlüğünde bu yıl 16. kez gerçekleştirilecek Türkiye Gitar Buluşması, 6 Temmuz'da başlayacak.

Bilkent Üniversitesi, Sevda Cenap And Müzik Vakfı ve Başkent Müzikevi'nin katkı sunduğu etkinlik, Bilkent Üniversitesinin ev sahipliğinde, 9 Temmuz'a kadar devam edecek.

Etkinlik kapsamında konserler ve gitar ustalık dersleri verilecek, atölye çalışmaları ve ülkenin tanınan gitaristleri arasında münazara yapılacak.

Türk ve yabancı gitar ustalarının da gençlerle buluşacağı etkinliğin açılış programında, İspanyol gitarist Susana Prieto ve Yunan gitarist Alexis Muzurakis ikilisinden oluşan "Melis Duo", 6 Temmuz akşamı Bilkent Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Etkinlik boyunca sanatçılar Prieto ve Muzurakis genç gitaristlere ustalık dersi de verecek.

16. Türkiye Gitar Buluşması hakkında detaylı bilgi ve programa "https://turkeyguitarmeeting.com" adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA

Türkiye, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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