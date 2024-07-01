Türkiye Gitar Buluşması Başlıyor

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Müzisyen Prof. Dr. Kağan Korad'ın genel koordinatörlüğünde bu yıl 16. kez gerçekleştirilecek Türkiye Gitar Buluşması, 6 Temmuz'da başlayacak.

Bilkent Üniversitesi, Sevda Cenap And Müzik Vakfı ve Başkent Müzikevi'nin katkı sunduğu etkinlik, Bilkent Üniversitesinin ev sahipliğinde, 9 Temmuz'a kadar devam edecek.

Etkinlik kapsamında konserler ve gitar ustalık dersleri verilecek, atölye çalışmaları ve ülkenin tanınan gitaristleri arasında münazara yapılacak.

Türk ve yabancı gitar ustalarının da gençlerle buluşacağı etkinliğin açılış programında, İspanyol gitarist Susana Prieto ve Yunan gitarist Alexis Muzurakis ikilisinden oluşan "Melis Duo", 6 Temmuz akşamı Bilkent Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Etkinlik boyunca sanatçılar Prieto ve Muzurakis genç gitaristlere ustalık dersi de verecek.

16. Türkiye Gitar Buluşması hakkında detaylı bilgi ve programa "https://turkeyguitarmeeting.com" adresinden ulaşılabilecek.