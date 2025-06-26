Türkiye Hava Savunmasını Güçlendiriyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Türkiye'nin savunma yatırımlarına ilişkin, "Öncelikli olarak hava savunma sistemimize (Çelik Kubbe) yatırım yaparak katmanlı hava savunma sistemini tüm ülkemize yaymayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlık kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrasında gündeme gelen NATO üyesi ülkelerin savunma harcamaları taahhütlerinde güncelleme yapılmasına ilişkin kararın sorulması üzerine kaynaklar, Türkiye'nin, savunma harcamaları taahhüdü kapsamında, halihazırda uygulanan yüzde 2'lik hedef kriterinin üzerinde olduğunu söyledi.

Bakanlık kaynakları, şöyle devam etti:

"Türkiye, İttifak'ın en büyük ikinci ordusuna sahip olarak NATO harekat ve misyonlarına kuvvet katkısı sağlayan ilk beş ülke arasındadır. Kendisine tahsis edilen kabiliyet hedeflerinin tamamını karşılamış durumdadır. İlave olarak savunma bütçemizi artırmaya devam ediyor, savunma sanayimize ve araştırma geliştirme yeteneklerimize yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, öncelikli olarak hava savunma sistemimize (Çelik Kubbe) yatırım yaparak katmanlı hava savunma sistemini tüm ülkemize yaymayı planlıyoruz. Ayrıca, hipersonik, balistik ve seyir füze sistemleri, uçak, gemi, tank, insansız kara, deniz ve hava sistemleri, yeni nesil uçak gemisi ve firkateynlere yatırım yaparak silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmeye ve savunma kapasitemizi artırmaya devam ediyoruz. Diğer taraftan NATO Washington Anlaşmasının 3'üncü maddesi gereği Silahlı Kuvvetlerimizi daima hazır bulunduruyoruz. Sorumlu ve güvenilir bir NATO üyesi olan Türkiye, yükümlülüklerini yerine getirme konusunda sarsılmaz bir kararlığa sahiptir."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, NATO Zirvesi sırasında Hollandalı mevkidaşı ile imzaladığı niyet beyanının kapsamına ilişkin sorular üzerine kaynaklar, "Söz konusu niyet beyanı Lahey'de icra edilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesi ile 24 Haziran'da imzalanmıştır. İki ülke Savunma Bakanları ve üst düzey görevlileri arasında karşılıklı ziyaretleri artırma, ilgili makamlar arasında savunma meseleleri üzerine müşterek danışmanlık, askeri politika görüşmeleri icra etme isteklerini beyan etmişlerdir." ifadelerini kullandı.

İsrail ile İran çatışması

Bakanlık kaynakları, ateşkes kararı alınan İran ve İsrail arasındaki çatışmalara ilişkin sorular üzerine şu değerlendirmeleri yaptı:

"İran-İsrail-ABD ekseninde yaşanan çatışmalar barış, güvenlik ve istikrarı ciddi tehlikeye atmaktadır. İran'ın nükleer programına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere tüm anlaşmazlıklar sadece siyasi ve diplomatik yollarla çözülebilir. Nükleer tesislerin hedef alınması ve sonrasında meydana gelebilecek nükleer sızıntı bölge ülkeleri için hayati risktir. Taraflar arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşılıyor ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını temenni ediyoruz. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Türkiye, uluslararası hukuk ve devletlerin egemenlik haklarına saygı çerçevesinde, çatışmaların durdurulması ve gerçek barışın tesisi için tüm taraflarla diyalog kanallarını açık tutmaktadır."

Suriye'de kiliseye gerçekleştirilen terör saldırısı

Suriye'nin başkenti Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'ne gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin soruları da yanıtlayan kaynaklar, şunları anlattı:

"Suriye'nin başkenti Şam'ın Duveyla bölgesinde bulunan Mar İlyas Kilisesi'ne 22 Haziran'da terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu alçakça saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terör örgütü DEAŞ'ın, Suriye'nin toplumsal barışını ve birliğini hedef alan bu eylemi, tüm insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Suriye halkının yanındayız ve onlarla dayanışma içerisindeyiz. Tüm unsurlarıyla Suriye halkının saldırganlara ve Suriye'nin düşmanlarına karşı birlik içerisinde olması, onların provokasyonlarını boşa çıkarması oldukça önemlidir. DEAŞ ile mücadele için kurulacak harekat merkezinde görev yapacak personelimizi daha önce Suriye'ye göndermiştik. DEAŞ terör örgütüne karşı bölge ülkelerinin müşterek mücadele edebileceği bir yapı oluşturulacak. Ülkemizde olduğu gibi Suriye'de de terör belasının sona ermesi için var gücümüzle işbirliğine devam edeceğiz. Suriye'de istikrarsızlık yaratmaya ve Suriye'yi yeniden kargaşaya sürüklemeye çalışanlara Suriye hükümeti müsaade etmeyecektir. Biz de onlara bu konuda gereken desteği vereceğiz."

Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecindeki son duruma ilişkin sorular üzerine ise, "Bölücü terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih süreci, devletimizin ilgili kurumları tarafından büyük bir dikkatle yönetilmekte ve takip edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliğinden taviz vermeden gerekli tedbirleri alarak sürecin başarıyla tamamlanması için her türlü gayreti göstermeye devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

(Bitti)