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Bakan Kacır, insansız hava aracı pazarının %70'inin Türkiye'de olduğunu açıkladı.

27.11.2024 17:17
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Bakan Kacır: "İnsansız hava aracı pazarının yüzde 70'i Türkiye'de"

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'ın "Hala bu büyük insanlı projelerin gelecekte var olacağına inananlar var, halbuki gelecek dronların" şeklinde paylaşım yaptığını belirterek, "Bugün dünyada insansız hava aracı pazarının yüzde 70'i Türkiye'de. Bu milletin öz evlatları Bayraktar ile, Akıncı' ile, ANKA ile, Aksungur ile, Hürkuş ile, Hürjet ile, ATAK ile, Gökbey ile, KAAN ile, Kızılelma'yla, Türk milletinin imzasını gökyüzüne atıyor" dedi.

Bakan Kacır, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin 183 şube başkanı ile bir araya geldi. Buradaki konuşmasında, sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'ın "Hala bu büyük insanlı projelerin gelecekte var olacağına inananlar var, halbuki gelecek drone'ların" şeklinde paylaşım yaptığını anımsatan Bakan Kacır, "İşte Türkiye onun bahsettiği o geleceğin bir numaralı ülkesidir. Bugün dünyada insansız hava aracı pazarının yüzde 70'i Türkiye'de. Halbuki insansız hava aracının ne olduğunu bu kelimelerle tarif etmiyorduk. Yakın geçmişe kadar biz İHA'lara Heron diyorduk. İHA deyince de aklımıza bir tek İhlas Haber Ajansı geliyordu. Bugün neredeyiz, bu milletin öz evlatları Bayraktar ile, Akıncı' ile, ANKA ile, Aksungur ile, Hürkuş ile, Hürjet ile, ATAK ile, Gökbey ile, KAAN ile, Kızılelma'yla, Türk milletinin imzasını gökyüzüne atıyor bugün. Bu, paradigma değişimini yakalamamız sayesinde mümkün oldu" ifadelerini kullandı.

Türkiye İHA Pazarında Lider
Kaynak: İHA

İnsansız Hava Aracı, Mehmet Fatih Kacır, Havacılık, Teknoloji, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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