Türkiye ile Makedonya Arasındaki Ticari İlişkiler Geliştiriliyor

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Makedonya arasındaki ticari ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "2023 yılında 875 milyon dolar olan ticaret hacmimizi 1 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimiz doğrultusunda, Serbest Ticaret Anlaşmamızın kapsamını genişletmeyi ve hizmet ticaretine odaklanmayı yol haritası olarak belirledik." ifadesini kullandı.

Bolat, sosya medya hesabından yaptığı paylaşımda, Makedonya-Türkiye Ticaret Odası temsilcilerini kabulüne ilişkin bilgi verdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri daha da güçlendirme fırsatı bulmaktan büyük memnuniyet duyduklarını vurgulayan Bolat, iki ülkenin tarihi bağlarına dayanan güçlü ilişkilerinin, ticaret ve yatırım alanında da önemli adımlar atmalarını kolaylaştırdığını bildirdi.

Bolat, şunları kaydetti:

"2023 yılında 875 milyon dolar olan ticaret hacmimizi 1 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimiz doğrultusunda, Serbest Ticaret Anlaşmamızın kapsamını genişletmeyi ve hizmet ticaretine odaklanmayı yol haritası olarak belirledik. Ayrıca Türk müteahhitlerinin Kuzey Makedonya'da üstlendikleri projeler, altyapı yatırımlarını ve şehirlerin yeniden inşasını kapsıyor. Bu vesileyle Kuzey Makedonya'daki müteahhitlik ve diğer Türk yatırımlarını sürdürülebilir bir şekilde artırarak, iki ülkenin de ekonomisine büyük katkılar sağlamaya devam etmesini umuyoruz."