Türkiye-İran Güvenlik Toplantısı

Türkiye- İran 97. Alt Güvenlik Komite Toplantısı, iki ülkenin heyetlerinin katılımıyla İran'ın Maku şehrinde gerçekleştirildi.
Maku Fermandarı Ramin Movahhedi başkanlığında düzenlenen toplantıya, Iğdır Valisi Ercan Turan ve Ağrı Valisi Mustafa Koç ile yetkililer katıldı.
İran'ın Maku Fermandarlığında düzenlenen toplantıda iki ülke arasındaki sınır güvenliği konuları görüşüldü.
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