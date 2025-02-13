Türkiye-İtalya Adalet İşbirliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye-İtalya Adalet İşbirliği

Geniş Video İzle

Cüneyt Yüksel, İtalya Adalet Bakanı Nordio ile suçlu iadesi ve hukuki işbirliğini görüştü.

13.02.2025 18:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, İtalya Adalet Bakanı Carlo Nordio ve beraberindeki heyetle görüştü. İtalya Adalet Bakanı Carlo Nordio, İtalya'da tutuklanan suç örgütü elebaşı Barış Boyun'un iade talebi hakkında Türk makamlarıyla bilgi paylaşımında bulunulduğunu söyledi.

Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, İtalya Adalet Bakanı Carlo Nordio ve beraberindeki heyetle görüştü. Heyeti; Adalet Komisyonu Başkanvekili AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Komisyon Sözcüsü AK Parti Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Komisyon üyesi MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk karşıladı.

Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, İstanbul Kadıköy'de saldırı sonucu bıçaklanarak yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi için başsağlığında bulunarak konuşmasına başladı.

"Müttefikimiz ve stratejik ortağımız İtalya'yla ikili düzenli diyaloğa çok önem veriyoruz"

Türkiye ve İtalya'nın köklü tarihleri ve derin kültürel miraslarıyla birbirine yakın iki dost ülke olduğunu söyleyen Yüksel, " Akdeniz'in şekillendirdiği bu coğrafyada, yüzyıllar boyunca ticaret, sanat, hukuk ve kültür alanlarında güçlü bir etkileşim içinde olmuştur. Bu tarihi ve kültürel bağlar bugün de iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin temelini oluşturmaktadır. Bundan dolayı da müttefikimiz ve stratejik ortağımız İtalya'yla ikili düzenli diyaloğa çok önem veriyoruz. Bugün gerçekleştireceğimiz bu görüşmenin de bu diyalog ve işbirliğini pekiştireceğine inanıyorum" diye konuştu.

"Hukukun üstünlüğü, demokratik değerler ve evrensel insan hakları gibi ortak ilkeler etrafında birleştiğimize inanıyorum"

Yüksel, parlamentolar arasında karşılıklı ziyaretler ve temasların iki ülke parlamenterlerinin birbirini daha iyi tanıması ve konuların doğrudan ele alınması için önem arz ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Aslında Adalet Komisyonu olarak da bu ilişkileri geliştirmek adına bizim de İtalya'yı ve Adalet Komisyonu'nu ziyaret etme niyetimiz var. O ziyaret çerçevesinde sayın Bakanı'nın da programı uygun olursa kendisini de ziyaret etmek isteriz. Farklı tarihsel süreçlerden geçsek de hukukun üstünlüğü, demokratik değerler ve evrensel insan hakları gibi ortak ilkeler etrafında birleştiğimize inanıyorum. Şunu da ifade etmek istiyorum, iki hukukçu olarak hukuk sistemlerimizi tarih boyunca etkileşim içinde olmuştur. Modern Türk Hukuku'nun temelini oluşturan mevzuatın bir bölümü Roma Hukuku'nun mirasçısı olan kıta Avrupa'sı hukuk sisteminden etkilenmiştir ve hukuk sistemimizin birçok alanında bu etkileşimin sonuçlarını da görebilmek mümkündür. Dolayısıyla karşılıklı deneyim paylaşımı ve işbirliği hem adalet sistemlerimizin güçlenmesine hem de ortak hukuki perspektiflerin geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Sayın Bakan'a ve değerli misafirlere hoş geldiniz demek istiyorum."

Nordio: "Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile verimli bir toplantı yaptık"

İtalya Adalet Bakanı Carlo Nordio da Türkiye'de olmaktan son derece şeref ve mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu buluşmamız sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yaptığımız çok iyi ve verimli geçen bir toplantının ardından gerçekleşiyor. İki bölümden oluşan bir ziyaret oldu. Birincisi daha resmi ve masa etrafında oldu, ikincisi ise daha dostça akşam yemekte yapılan bir buluşma oldu" diye konuştu.

Bakan Tunç ile yapılan görüşmede konuşulan başlıklara da değinen Nordio, İtalyan hükümetinin, İtalya'da suç işleyen kişilerin kendi devlet toprakları içerisinde cezasını çekmesinden yana olduğunu söyleme fırsatları olduğunu söyledi. Bakan Nordio, "Özellikle Türkiye için çok güç suçlara bulaşmış kişilerin iadesinin İtalyan makamlarca kabul edilmesini arzu ediyoruz. İade talepleri hakimler tarafından değerlendiriliyor" dedi.

"Barış Boyun'un iade talebiyle ilgili Türk makamlarıyla bilgi paylaşıldı"

İtalya Adalet Bakanı Carlo Nordio, ülkesinde tutuklanan suç örgütü elebaşı Barış Boyun'un iade talebine ilişkin süreçle ilgili de Türk makamlarıyla bilgi paylaşımında bulunduklarını kaydetti.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Cüneyt Yüksel, Barış Boyun, Politika, Türkiye, Güncel, İtalya, Dünya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-İtalya Adalet İşbirliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:12 Discord’a erişim engeli kaldırıldı Discord'a erişim engeli kaldırıldı
18:42 Zahide Yetiş’e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı Zahide Yetiş'e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı
17:20 Diyanet’in soruşturma başlattığı Halil Konakçı’ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan destek Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a: Dünya barışı için büyük tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit
16:23 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten TÜSİAD’a sert tepki AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TÜSİAD'a sert tepki
08:32 Sinem Kobal’dan ’Aile Albümü’ paylaşımı Sinem Kobal'dan 'Aile Albümü' paylaşımı
08:20 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı
08:10 Ameliyat masasında hastayla ’’pazarlık’’ skandalı Muhasebeci odaya kadar girdi Ameliyat masasında hastayla ''pazarlık'' skandalı! Muhasebeci odaya kadar girdi
07:53 Kartlar havada uçuştu Son saniyede gelen gol ortalığı savaş alanına çevirdi Kartlar havada uçuştu! Son saniyede gelen gol ortalığı savaş alanına çevirdi
07:43 32 il için kar yağışı uyarısı 12 kentte kuvvetli görülecek 32 il için kar yağışı uyarısı! 12 kentte kuvvetli görülecek
07:42 Benfica Monaco’yu deplasmanda yendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Benfica Monaco'yu deplasmanda yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:38 Kılıçdaroğlu’nun avukatı gazetecileri hedef aldı: Peker’e hak vereceğimi düşünmezdim Kılıçdaroğlu'nun avukatı gazetecileri hedef aldı: Peker'e hak vereceğimi düşünmezdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 19:33:34. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye-İtalya Adalet İşbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.