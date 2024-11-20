Türkiye-Kazakistan Ticaret Hacmi 6 Milyar Doları Aştı

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Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Türkiye-Kazakistan arasındaki ticaret hacminin 6 milyar doları aştığını söyledi.

Sapiyev, Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensupları, akademisyenler ve araştırmacılarla bir araya geldi.

Ülkesinin kalkınma projelerinin ve uluslararası tanınırlığının arttığını belirten Sapiyev, Kazakistan'ın bu yıl 6 uluslararası örgütte başkanlık yaptığını söyledi.

Türkiye'den 380 milyon civarında doğrudan yatırım çektiklerini anlatan Sapiyev, Türk iş insanlarının Kazakistan'da açtığı fabrika sayısının 71'i bulduğunu aktardı.

Sapiyev, Türkiye'nin savunma sanayinde özellikle büyük yatırımlar yaptığını vurgulayarak, "Türkiye'nin başarılarını kendi başarımız olarak görüyoruz." dedi.

Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaret hacmini daha da artırmayı hedeflediklerini belirten Sapiyev, "Ticaret hacmimiz 6 milyar doları aştı." ifadesini kullandı.