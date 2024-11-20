Türkiye-Kazakistan Ticaret Hacmi 6 Milyar Doları Aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye-Kazakistan Ticaret Hacmi 6 Milyar Doları Aştı

Kazakistan Büyükelçisi Sapiyev, Türkiye ile ticaretin 6 milyar doları aştığını duyurdu.

20.11.2024 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Türkiye-Kazakistan arasındaki ticaret hacminin 6 milyar doları aştığını söyledi.

Sapiyev, Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensupları, akademisyenler ve araştırmacılarla bir araya geldi.

Ülkesinin kalkınma projelerinin ve uluslararası tanınırlığının arttığını belirten Sapiyev, Kazakistan'ın bu yıl 6 uluslararası örgütte başkanlık yaptığını söyledi.

Türkiye'den 380 milyon civarında doğrudan yatırım çektiklerini anlatan Sapiyev, Türk iş insanlarının Kazakistan'da açtığı fabrika sayısının 71'i bulduğunu aktardı.

Sapiyev, Türkiye'nin savunma sanayinde özellikle büyük yatırımlar yaptığını vurgulayarak, "Türkiye'nin başarılarını kendi başarımız olarak görüyoruz." dedi.

Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaret hacmini daha da artırmayı hedeflediklerini belirten Sapiyev, "Ticaret hacmimiz 6 milyar doları aştı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kazakistan, Diplomasi, Türkiye, Ekonomi, Güncel, ankara, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-Kazakistan Ticaret Hacmi 6 Milyar Doları Aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:18 MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın, CHP’li heyete yaptığı sunumun içeriği belli oldu MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, CHP'li heyete yaptığı sunumun içeriği belli oldu
18:32 ’Öldür çocuğu’ ifadesiyle kan dondurmuştu Sanıklar arasındaki özel ilişki duruşmada ifşa oldu 'Öldür çocuğu' ifadesiyle kan dondurmuştu! Sanıklar arasındaki özel ilişki duruşmada ifşa oldu
17:45 İsrail, Suriye’yi vurdu: 36 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var İsrail, Suriye'yi vurdu: 36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
17:33 Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya'yı vurdu
15:43 Bağrışmaları salonu inletti Bakan Yerlikaya ve CHP’li Ali Mahir arasında sert tartışma Bağrışmaları salonu inletti! Bakan Yerlikaya ve CHP'li Ali Mahir arasında sert tartışma
08:26 Şahan Gökbakar’dan CHP lideri Özgür Özel’e tepki Şahan Gökbakar'dan CHP lideri Özgür Özel'e tepki
08:05 Güvenlik görevlisi tartıştığı vatandaşın bacağını ısırdı Güvenlik görevlisi tartıştığı vatandaşın bacağını ısırdı
07:49 Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat’ın davasına bakan savcının yeri değişti Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat'ın davasına bakan savcının yeri değişti
07:36 Trump’tan doktor Mehmet Öz’e kritik görev Trump'tan doktor Mehmet Öz'e kritik görev
07:23 Karadağ mağlubiyeti sonrası Felipe Melo’dan dikkat çeken ’’Fatih Terim’’ paylaşımı Karadağ mağlubiyeti sonrası Felipe Melo'dan dikkat çeken ''Fatih Terim'' paylaşımı
07:14 Bakan Tekin ’’laiklik’’ sözlerine açıklık getirdi Bakan Tekin ''laiklik'' sözlerine açıklık getirdi
06:48 Bakanlık yazı gönderdi Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son Bakanlık yazı gönderdi! Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son
03:22 Esenyurt’ta hareketli gece: Önce kardeşini öldürdü, ardından çocuklarıyla kendini eve kilitledi Esenyurt'ta hareketli gece: Önce kardeşini öldürdü, ardından çocuklarıyla kendini eve kilitledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 19:58:59. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye-Kazakistan Ticaret Hacmi 6 Milyar Doları Aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.