Türkiye Maarif Vakfı, Bağdat'ta mezuniyet töreni düzenledi - Son Dakika
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Türkiye Maarif Vakfı, Bağdat'ta mezuniyet töreni düzenledi

Türkiye Maarif Vakfı, Bağdat\'ta mezuniyet töreni düzenledi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Türkiye Maarif Vakfı bünyesindeki okullarda mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Türkiye Maarif Vakfı Irak Temsilcisi Fahrettin Keskin, Bağdat'taki Zeyyuna ve Mansur Kampüsleri'nde mezuniyet törenlerinin yapıldığını belirtti. Keskin, öğrenciler ve velilerle güzel bir mezuniyet anısına ortak olmayı amaçladıklarını ve Irak'ın diğer kentlerinde de okullar açmayı hedeflediklerini söyledi.

27.04.2024 20:39
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Türkiye Maarif Vakfı bünyesindeki okullarda mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Türkiye Maarif Vakfı Irak Temsilcisi Fahrettin Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağdat'taki Zeyyuna Kampüsü'nde ikinci ve Mansur Kampüsü'nde ilk mezuniyet törenini yaptıklarını söyledi.

Keskin, "Amacımız, öğrenciler ve velilerle güzel bir mezuniyet anısına ortak olmak." dedi.

Bağdat'ın yanı sıra Kerkük ve Erbil'de de Türkiye Maarif Vakfı okullarının bulunduğunu anımsatan Keskin, Irak'ın diğer kentlerinde de okullar açmayı amaçladıklarını bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye Maarif Vakfı, Bağdat'ta mezuniyet töreni düzenledi - Son Dakika

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