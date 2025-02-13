Türkiye Meteor Füzesi Tedarik Edecek - Son Dakika
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Türkiye Meteor Füzesi Tedarik Edecek

Türkiye Meteor Füzesi Tedarik Edecek

Milli Savunma Bakanlığı, Eurofighter Typhoon projesi kapsamında Meteor füzesi almayı planlıyor.

13.02.2025 12:47
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, "Meteor füzesi hava-hava füzeleri arasında yer alan Avrupa menşeli uzun menzilli yeni nesil bir füzedir. Eurofighter Typhoon tedarik projesi kapsamında Meteor füzelerini envanterimize katmayı planlamaktayız." ifadelerini kullandı.

MSB kaynakları, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kaynaklar, Türkiye'nin Fransa'dan alması planlanan meteor füzeleri nedeniyle Yunanistan'ın Fransa'ya tepki göstermesine ilişkin şunları söyledi:

"Meteor füzesi hava-hava füzeleri arasında yer alan Avrupa menşeli uzun menzilli yeni nesil bir füzedir. Eurofighter Typhoon tedarik projesi kapsamında Meteor füzelerini envanterimize katmayı planlamaktayız. Her zaman söylediğimiz gibi bizim önceliğimiz yerli ve milli silah ve sistemlerdir. Bu kapsamda geliştirmekte olduğumuz Meteor füzesine muadil olan GÖKHAN hava-hava füzesi ile de Hava Kuvvetlerimizi güçlendirmeyi planlamaktayız. GÖKHAN füzesi envantere girinceye kadar Eurofighter uçaklarıyla birlikte Meteor füzesinin de temin çalışmaları sorunsuz olarak devam etmektedir."

Suriye

Kaynaklar, Suriye'de yeni yönetimin Afrin'de kontrolü lağvedilen Suriye Milli Ordusu'ndan devraldığına yönelik haberlere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Suriye'deki yeni yönetimin tüm ülke üzerindeki egemenliğini eksiksiz olarak sağlaması önemlidir. Türkiye olarak bu konuda da Suriyeli kardeşlerimize destek vermeyi sürdürüyoruz. Bizim önceliğimiz terör örgütlerinin Suriye'den temizlenmesidir. Bu konuda ülkemiz ve Suriye'deki yeni yönetim arasında anlayış birliği vardır. Sınırlarımızın güvenliği ve başta Suriye'nin kuzey doğusu olmak üzere Suriye'nin tamamında terörün temizlenmesi için TSK'nın Suriye'deki mevcudiyeti devam etmektedir. Suriye'deki yeni durumdan kaynaklanabilecek bütün tehdit ve riskler sürekli olarak değerlendirilmektedir. Gerektiği takdirde Suriye'de bulunan birliklerimizin konuş değişikliği olabilecektir. Ayrıca Suriye'ye askeri ataşe görevlendirilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Çok yakın zamanda ataşemizi görevlendirerek Suriye'ye göndereceğiz."

Steadfast Dart 2025 ve Dacia tatbikatları

Bakanlık kaynakları, NATO'nun alarm ve yığınaklanma faaliyetlerini test etmek amacıyla Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Steadfast Dart 2025 tatbikatında Yunanistan'ın Türkiye'nin hak ve menfaatlerine aykırı girişimleriyle ilgili soru üzerine şunları söyledi:

"Tatbikatın planlama dokümanında milli hak ve menfaatlerimize aykırı ve uluslararası hukuka uygun olmayan hususların tespit edilmesinin ardından konunun çözümüne yönelik, profesyonel bir yaklaşımla NATO'da en üst seviyede girişimlerde bulunulmuş dokümanın NATO'nun yerleşik politika ve uygulamaları ile birliğine uygun olmadığı ifade edilmiştir. Yunanistan kendi tezlerini Yunanistan'da icra edilen NATO tatbikatları da dahil olmak üzere her fırsatta dayatmaya çalışıyor. Son olarak bu tatbikatta bazı hususları Tatbikat Planlama Dokümanına sokmaya çalıştılar. Bu minvalde, Tatbikat Planlama Dokümanının ülke hassasiyetlerimize uygun şekilde değiştirilerek Kuzey Atlantik Konseyi seviyesinde onaylanmasına yönelik çalışma başlatılmış olup dokümana yönelik müzakereler devam etmektedir. Bu süreçte Keşif Bölüğümüzün Steadfast Tatbikatı'ndan çekildiği, Romanya'nın Milli Dacia Tatbikatına iştirak etmeye devam edeceği, komutalarını üstlendiğimiz Deniz Görev Gruplarındaki unsurlarımızın NATO'ya taahhütlerimiz kapsamında Steadfast Dart Tatbikatına katılım sağlamaya devam edeceği NATO makamlarına bildirilmiştir."

(Bitti)

Kaynak: AA

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