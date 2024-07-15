Türkiye'nin Astana Büyükelçisi: FETÖ, diğer ülkeler için de güvenlik tehdidi - Son Dakika
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Türkiye'nin Astana Büyükelçisi: FETÖ, diğer ülkeler için de güvenlik tehdidi

Türkiye\'nin Astana Büyükelçisi: FETÖ, diğer ülkeler için de güvenlik tehdidi

Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Kazakistan'da düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, FETÖ'nün faaliyet gösterdiği diğer ülkeler için de güvenlik tehdidi olduğunu vurgulayarak, Kazakistan'dan FETÖ ile daha etkin bir mücadele yürütülmesini beklediklerini belirtti. Kapucu, FETÖ'nün yurt dışındaki yapılanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

15.07.2024 11:28
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Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, yaptıkları temaslarda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) faaliyet gösterdiği ülkeler için de güvenlik tehdidi oluşturduğunu vurguladıklarını belirterek, "Kardeş Kazakistan'dan beklentimiz, yerel ve uluslararası hukuk çerçevesinde FETÖ ile daha etkin bir mücadele yürütülmesidir." dedi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Astana Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen törene Büyükelçi Kapucu'nun yanı sıra Kazakistan Savunma Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli Kazak devlet kurumlarından yetkililer, Astana'daki diplomatik misyonların ve Türk kurumlarının temsilcileri ile basın mensupları katıldı.

Tören, 15 Temmuz şehitlerinin anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin film gösterildi. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Büyükelçi Kapucu, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişimine engel olmak için o gece halkın verdiği demokrasi mücadelesini bir kez daha hatırlamak, bu mücadelede hayatını feda eden şehitleri ve yaralanan gazileri minnetle anmak amacıyla toplandıklarını söyledi.

FETÖ'nün ordu içine sızdırılmış mensuplarının Silahlı Kuvvetlerin emir komuta zinciri dışına çıkılması suretiyle gerçekleştirdikleri 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçtiğini hatırlatan Kapucu, "Bu vesileyle aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi şükran, minnet ve saygıyla anıyorum." dedi.

Kapucu, yurt içinde ve yurt dışında FETÖ terör örgütüyle mücadelenin Türkiye'nin temel önceliklerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "Karşı karşıya bulunduğumuz olağanüstü güvenlik sınamalarına rağmen yurt içindeki mücadelemiz hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlüklerin korunması prensipleri temelinde yürütülmüştür." diye konuştu.

Bu süreçte FETÖ'nün yurt içindeki yapısının giderek zayıflamasıyla yurt dışı faaliyetlerine ağırlık vermeye başladığını aktaran Kapucu, "Yabancı muhataplarımızla yaptığımız tüm temaslarda, FETÖ'nün faaliyet gösterdiği diğer ülkeler bakımından da güvenlik tehdidi olduğu vurgulanmaktadır. FETÖ'nün bir terör örgütü olmasının yanı sıra 'kült' niteliği haiz bir casusluk örgütü olduğu ve bulundukları her ülke için tehlike arz ettiğini bu vesileyle belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kapucu, birçok ülkede FETÖ'ye karşı farkındalık oluştuğuna işaret ederek, "Söz konusu ülkeler tarafından bu unsurların faaliyetlerinin yakından izlenmesi ve soruşturulması sonucunu doğurmuştur. Çeşitli ülkelerde FETÖ iltisaklı oluşumların giriştikleri gayrikanuni işlemler ortaya çıkartılmıştır." dedi.

Bugüne kadar 49 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve dil kurslarının faaliyetlerinin kısmen ya da tamamen sonlandırılarak bunların 21'inde okulların Türkiye Maarif Vakfına devredildiğini belirten Kapucu, bunun yanı sıra 32 ülkede yeni okullar açan Türkiye Maarif Vakfının toplam 53 ülkede hizmet verdiğini sözlerine ekledi.

Kapucu, FETÖ'nün yurt dışındaki yapılanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, "Kardeş Kazakistan'dan beklentimiz, yerel ve uluslararası hukuk çerçevesinde FETÖ ile daha etkin bir mücadele yürütülmesidir." ifadesini kullandı.

Tören, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin 15 Temmuz konulu fotoğraflarından oluşan sergi ile sona erdi.

Kaynak: AA

Mustafa Kapucu, Kazakistan, Türkiye, Astana, Diplomasi, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Astana Büyükelçisi: FETÖ, diğer ülkeler için de güvenlik tehdidi - Son Dakika

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