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Türkiye'nin Ekonomi Veri Takvimi

29.06.2025 11:13
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Temmuzda işsizlik ve enflasyon verileri açıklanacak, piyasalar faiz kararını bekliyor.

Türkiye'nin ekonomi ajandası, haziranın son iş gününde açıklanacak işsizlik verileri ve 3 Temmuz'daki enflasyon verileri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun (PPK) 24 Temmuz'da duyuracağı faiz kararına odaklanacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye'yi yeni haftada ve temmuzda yoğun bir veri gündemi bekliyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 2 Temmuz'da İstanbul'da düzenleyeceği toplantıda haziran ayı dış ticaret verilerini açıklaması planlanıyor. Böylece ocak-haziran dönemine ilişkin veriler de belli olacak. Mayısta 24,8 milyar dolarla tarihin en yüksek aylık ihracat rakamını elde ettiklerini belirten Bolat, "Mayıs ayı itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatımız, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesi olan 265,5 milyar dolara yükseldi." ifadesini kullanmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 30 Haziran'da mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklayacak. Nisanda işsizlik oranı bir önceki aya kıyasla 0,6 puan artarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşmişti.

Kurum, 3 Temmuz'da haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuna duyuracak. Böylece, 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla devlet memurlarının 2025'in ikinci yarısında alacağı enflasyon farkı da belli olacak. TÜFE, mayısta aylık bazda yüzde 1,53, Yİ-ÜFE yüzde 2,48 artış göstermiş, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 35,41, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 23,13 olarak kayıtlara geçmişti.

TÜİK, 10 Temmuz'da mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıklayacak. Endeks, nisanda aylık bazda yüzde 3,1 azalırken yıllık bazda yüzde 3,3 artmıştı. Kurum, aynı gün mayıs ayı inşaat maliyet endeksini de duyuracak.

Dış ticaret, ticaret satış hacim ve ciro endekslerinin mayıs ayına ilişkin değerleri ise 11 Temmuz'da ilan edilecek.

TCMB, 11 Temmuz'da mayıs ayı ödemeler dengesi istatistiklerini kamuoyuyla paylaşacak. Nisanda cari işlemler hesabı 7 milyar 864 milyon dolar açık verirken bu dönemde altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 1 milyar 938 milyon dolarlık açık oluşmuştu.

İşsizlik verileri 30 Temmuz'da açıklanacak

TÜİK, 16 Temmuz'da mayısa ilişkin ücretli çalışan istatistikleri ile hizmet üretim ve inşaat üretim endekslerini duyuracak. Ücretli çalışan sayısı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 15 milyon 658 bin 462 kişi olmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını 16 Temmuz'da açıklayacak. Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri mayısta 1 trilyon 325 milyar lira, giderleri 1 trilyon 89,7 milyar lira olmuştu. Bütçe mayısta 235,2 milyar lira fazla verirken ocak-mayıs döneminde 650,3 milyar lira açık oluşmuştu.

Haziran ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi 17 Temmuz'da açıklanacak. TÜİK aynı gün, söz konusu aya ilişkin konut satış istatistiklerini duyuracak. Böylece yılın ilk yarısında satışı yapılan konut verileri belli olacak. Ocak-mayıs döneminde 584 bin 170 konut satılmıştı.

Kurum, 21 Temmuz'da haziran ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat ile mayıs ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endekslerini açıklayacak.

Turist sayısında artış trendi sürecek mi?

TÜİK, 22 Temmuz'da yılın ilk çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm, 31 Temmuz'da da yılın ikinci çeyreğine ait turizm istatistiklerini duyuracak. Ocak-mart döneminde turizm geliri 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 5,6 artarak 9 milyar 451 milyon 244 bin dolar olmuştu. Söz konusu dönemde ziyaretçi sayısı da 9 milyon 121 bin 152 kişi olarak belirlenmişti.

Temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi ayın 23'ünde açıklanacak. Haziranda tüketici güven endeksi 85,1 olmuştu.

TÜİK, 30 Temmuz'da haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini duyuracak.

Piyasaların gözü faiz kararında olacak

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı 24 Temmuz'da yapılacak. Kurulun ağustosta toplanması planlanmadığından piyasaların gözü PPK'den çıkacak temmuz ayı faiz kararında olacak.

Kurul, son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 46'da sabit tutmuştu.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, "Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Piyasalar küresel gerilimleri yakından takip edecek

Veri gündeminin yanı sıra piyasaların gözü bir yandan da küresel gelişmelerde olacak. İsrail- İran geriliminin ardından ilan edilen ateşkes devam ederken İsrail'in diğer bölge ülkelerine yönelik saldırıları sürüyor. Ayrıca, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda iki ülke arasındaki müzakerelere İstanbul ev sahipliği yapıyor.

Bu gelişmeler ve ABD'nin dünya ticaretini etkileyen tarifelerle ilgili yeni kararlarının da piyasanın yönünü belirlemede etkili olması öngörülüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Güncel, Tarım, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Ekonomi Veri Takvimi - Son Dakika

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