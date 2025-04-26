Türkiye'nin Ekonomik Vizyonu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "22 yılın sonunda Türkiye'nin dışa açık vizyonuyla Türkiye Yüzyılı yapma hedefiyle geldiğimiz noktada 1,3 trilyon dolarlık milli gelirimizle tam 5,5 kat milli gelir sağladık."

Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun moderatörlüğünde Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da bir otelde düzenlenen Palandöken Ekonomi Forumu'nun ilk oturumunda konuştu.

Organizasyonun ihtişamlı olduğunu belirten Bolat, "İnşallah önümüzdeki yıllarda ekonomide çok daha güçlü şekilde Türkiye'nin dünyada güçlü bir platformu olacak. Tıpkı Antalya Diplomasi Platformunun çok başarılı gerçekleştirildiği gibi." dedi.

Vizyonlarının içinde Avrupa Birliği, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, D-9 ülkeleri, Türk Devletleri Teşkilatı, Afrika, Asya, Kuzey ve Güney Amerika, Balkanlar, Kafkasların bulunduğunu anlatan Bolat, "Çünkü biz çok boyutlu, dinamik bir ekonomi ve dış ticaret politikası uyguluyoruz. Bunu uygularken de ülkemizin dış politikası ile uyumlu şekilde yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız işbaşına geldikten sonra bütün AK Parti ve Cumhur İttifakı hükümetleri olarak biz komşularla sorunlarımızı minimize etme politikası uyguladık. Çok yönlü, çok boyutlu ekonomik dış ilişkiler politikası uyguladık. Bu çerçevede de ihracatımızı ve dış ticaretimizi artırarak ekonomik büyümemizi geliştirme politikası uyguladık." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin uluslararası siyasette yumuşak güç olarak gerek ekonomik girişim gerekse dünya ticaretinde aldığı payların arttığını anlatan Bolat, şöyle devam etti:

"Bu 22 yılın özetinde Avrupa Birliği ile gümrük birliğimizin olumlu etkilerinin yaşadık, 220 milyar dolarlık karşılıklı ticarete ulaştık. Aşağı yukarı 110 milyar dolar civarında bir dengeli ticaretle. Türk Devletler Teşkilatı hızla gelişti ve Türk dünyasında hem ticaretimiz, hem yatırımlarımız arttı. Yurt dışında en çok yatırım yaptığımız ülke Azerbaycan, 17 milyar dolar yatırımımız var. Azerbaycan'ında Türkiye'de 21 milyar dolar yatırımı var. Yine Kazakistan, Pakistan Özbekistan, İran, Kırgızistan'dan binlerce on binleri aşan Türk yatırımcı şirketleri var. Dış ticaretimiz artıyor. Özbekistan, Azerbaycan, İran ve Pakistan ile tercihli ticaret anlaşmalarımız var. Zamanla bunların hacimleri karşılıklı olarak genişletilecek.

Balkanlardaki gücümüz ve etkimiz hızla arttı. Balkanlara gidenlere görecekler ki Türk yatırımcılar, Türk şirketleri, Türk ürünleri, hizmetleri, Türk turistleri yoğun şekilde yer alıyor. Kafkaslar, İran, Pakistan ve Bangladeş aynı şekilde. Büyüyen işletmeler pazarlarını genişletmek istiyorlar ve bu amaçla da doğrudan yatırım yapmaya çalışıyorlar. Biz bundan çekinmiyoruz çünkü yatırım arttıkça karşılıklı ticaretimizin de arttığını hepsiyle gözlemledik. Başta Kuzey Afrika olmak üzere yine hem yatırım ilişkilerimiz, hem de ticaret ilişkilerimiz hızla artmakta. İlişkilerimizin çok hızlı arttığı Körfez coğrafyası ile ilişkimiz artıyor. Katar ile serbest ticaret anlaşmamız imzalandı onların onay sürecini bekliyoruz. Bunun yanında 6 üyeli Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerle serbest ticaret anlaşma müzakereleri devam ediyor."

İngiltere ve ABD ile ticaretin önemine işaret eden Bolat, şöyle konuştu:

"İngiltere bizim için çok önemli bir coğrafya Avrupa Birliği'nden çıktı. İngiltere, Türkiye'nin bugün ihracatında ABD ile ikincilik, üçüncülük rekabeti yapıyor. Dış ticaret fazlası anlamında İngiltere ile çok yoğun bir ticaretimiz ve başarılı bir serbest ticaret anlaşmamız var. ABD, Türkiye'nin dış ticaretinde ihracatta 2. sıraya yükseldi. Bakanlık düzeyinde video konferans görüşmeleri yaptık ve ABD'nin başlattığı tarife artırımlarıyla alakalı ülkemizin pozisyonunu açıkladık, beklentilerimizi, taleplerimizi ortaya koyduk. İkinci görüşmemizde iki taraf olarak da yapıcı ve samimi bir görüşme oldu. İki tarafın da Türkiye-ABD ticaretini ve yatırımlarını artırma noktasında samimi duruşları bizi memnu etmiştir. Görüşmelerimize devam edeceğiz ama beklentimiz yeni dönemde Türkiye-ABD ticaretinde inşallah önemli bir sıçrama önemli bir artış gerçekleşecektir. İhracat yönünden de ithalat yönünden de.

48 saat önce Japonya'dan geldik. Hükümetleri ve iş dünyası ile görüşmeler yaptık. Türkiye-Japonya ilişkileri ticaret ve yatırım boyutlu. Bu noktada istikrarlı ilerleme kaydediyor. Yatırımların artması ve üçüncü ülkelerle ilişkiler noktasında biz Japonya ile yoğun bir ticaret ve yatırım diplomasisi yürütüyoruz. Geçen ay Ukrayna'da Zelenski dahil hükümet ve iş dünyanı yetkilileriyle görüştük. Savaşın bitmesi durumunda en aktif olarak yeniden imar çalışmalarında Türk iş adamlarını, iş kadınlarını, Türk müteahhitlerinin yer almasını istiyor. Bu noktada ABD, İngiltere ve Japonya'nın finans gücüyle Türk müteahhitlerinin yapacağı çok sayıda proje var. Suriye'de de yeni bir hükümet kuruldu ve Suriye en uzun sınırımızın olduğu bir ülke. Suriye, Esed döneminde ağır bir zulüm, geri kalmışlık, ekonomik açıdan yıpranma süreci yaşadı. Bu noktada Türkiye olarak Suriye'de istikrarın devamı en büyük amacımız. Suriye'nin hedefi bu ve Türkiye'ye çok büyük teşekkür ediyorlar, saygı duyuyorlar. Türkiye'nin hükümet ve özel sektör düzeyinde katkılarını bekliyorlar. Biz zaten hükümet ve özel sektör olarak birlikte gayretlerimizi sürdürüyoruz."

Türkiye'nin son 22 yılda vizyonu açık bir şekilde yoluna devam ettiğini dile getiren Bolat, "22 yılın sonunda Türkiye'nin dışa açık vizyonuyla Türkiye Yüzyılı yapma hedefiyle geldiğimiz noktada 1,3 trilyon dolarlık milli gelirimizle tam 5,5 kat milli gelir sağladık." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat, "Birçok ülke yerinde saydı, dünya üretiminde ve ticaretindeki payları geriledi. Eğer yanlış durumlar olursa, doğru reçeteler uygulanmazsa ve rehavete kapılıp bu noktada çalışmalarımız azalırsa Allah korusun bizde de o tehlikelerle karşı karşıya kalabiliriz. Biz hükümet, devlet, millet, özel sektör işbirliğiyle çok büyük bir başarı sağladık. İhracatımızı mal bazında 7,5 kat artırarak 263 milyar dolara, hizmetler ihracatımızı 7,5 kat artışla 115 milyar dolara yükselttik. Ülkemize yılda 377 milyar dolar döviz getiriyoruz. Bununla enerji başta olmak üzere ithalatımızı yapıyoruz ama enerjide de çok büyük hamleler içindeyiz. Doğal gazda, petrolde enerji ithalatı faturamızı azaltıyoruz. 2022'de 100 milyar dolara kadar çıkmıştı geçen sene 67 milyara dolara kadar enerji faturamızı düşürdük. Bu başarıyı sağlarken imalat sanayi, tarım sektörü, hizmetler sektörü, hep birlikte bu başarıda katkı verdiler." değerlendirmesini yaptı.

"Tarım sektörümüzde 30 milyar dolarlık bir ekonomiden 75 milyar dolara yükseldik. 3,7 milyar dolar ihracattan 32,5 milyar dolar yükselttik. Biz bu gelişmelerimizi kardeş ülkelerle, bölge ülkeleriyle paylaşmak istiyoruz." diyen Bolat, onlarla birlikte büyümek, zenginleşmek, güçlenmek istediklerini dile getirdi.

Adil bir dünya istediklerini vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Dünya halklarının huzurlu olacağı, refahının olacağı bir dünyada Türkiye halkının da bu dünyadaki gelişmeden ve üretimin, ticaretin artmasından daha fazla pay sahibi olmasını istiyoruz. Türkiye olarak dünyada bizim yüzde 0,55 dünyada mal ticareti payımız varken bunu yüzde 1,07'ye yükselttik. Dünya hizmet ticaretinde yüzde 0,79 pay alırken bunu yüzde 1,32'ye yükselttik. Hedefimiz önümüzdeki 5-10 yıllık süreçlerde bunları yüzde 1,5-2'lik paylara yükseltmek. Bunu yaparken de merkezinde olduğumuz ve kardeşlik bağlarıyla gönül havzasında yer aldığımız Türk dünyası ve Müslüman dünyanın, komşu ülkelerin de bu gelişmelerden payının artması ve onlarla birlikte güçlenmektir. Müteahhitlikte yarım trilyon doları aşan 12 bin 500 proje tamamlandı. 535 milyar dolarlık proje ile dünya ikincisi müteahhitlere sahibiz. Bunlar başarılırken son Başbakanımız Binali Yıldırım'a ve dünya lideri cumhurbaşkanımıza, kadrolarına teşekkür ediyoruz. 200 milyar dolara yakın ulaştırma yatırımları yapıldı. Bunların birçoğu bütçeden dahi yapılmadı. Ulaştırmada bu dev yenileme olmasaydı üretim nasıl artacaktı, üretilen ürünler yurt içinde ve yurt dışında nasıl taşınacaktı? O yüzden bu bir ekosistemdi rabbim nasip etti, güçlü bir siyasi istikrar ile liderlikle halkımızın büyük gayreti ve çalışmasıyla özel sektörümüzün de önünün açılıp büyük inkişaf gelişme kaydetmesiyle biz Türkiye Yüzyılını ticaretin yüzyılı yapmada büyük başarı sağladık inşallah durmak yola devam diyoruz."