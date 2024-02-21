AVM İçindeki En Uzun Tünel Akvaryumunda Görevli Dalgıçlar, Vatoz ve Köpekbalıklarını Besliyor

Türkiye'nin AVM içindeki en uzun tünel akvaryumunda görevli sanayi dalgıçları, akvaryum temizliğinin yanı sıra düzenli aralıklarla dalış yaparak vatoz ve köpekbalıklarını da besliyor.
Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir AVM'nin alt katında yer alan 98 metre uzunluğundaki 5 milyon litre su kapasitesine sahip akvaryum, içerisinde 12 bin su altı canlısını barındırıyor.
Zorlu meslekler grubunda üst sıralarda yer alan sanayi dalgıçları, sportif dalışın haricinde haftanın belirli günlerinde su altı yaşamının tehlikeli türleri arasında yer alan 3 metre uzunluğundaki kum kaplanı köpek balığını ve vatozları da elleriyle besliyor.
Dalgıçlar, tehlikeli deniz canlılarını beslemenin yanında, akvaryumun temizliğini de üstleniyor.
"Bu özel bir duygu"
Akvaryumda çalışan ve 2 yıldır dalgıçlık yapan Doğukan Taha Çeker, AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.
Yaptığı işi eğlenceli bulduğunu ifade eden Çeker, hafta da iki gün köpek balıkları ve vatozları beslediklerini bu işlerin zaman zaman değişkenlik gösterdiğini söyledi.
Köpek balıklarını besleme sürecini anlatan Çeker, şunları kaydetti:
"Yavaşça yükselip onunla pozisyon alıp besliyoruz. Bu özel bir duygu. Çünkü denizin olmadığı bir yerde dalgıçlık yapmak hem bizim için hem de bu fırsatı sunanlar için aslında güzel bir durum. Burası olmasa deniz gibi dalış yapabileceğim çok nadir alanlar var. Bizim açımızdan akvaryum güzel oldu, hem de iş fırsatı sunuyor. İlk başta beslemesi tabii ki biraz ürpertici ve tecrübe istiyor ama sonrasında gerçekten zevkli bir meslek haline dönüşüyor."
Çeker, işlerinin hem mental hem de fiziksel açıdan zorlukları olduğuna dikkati çekerek, "Dalışa göre değişen etkenler. Bazen çok zorlayıcı ve tehlikeli bir meslek olabiliyor. Ama onun haricinde biraz özel bir meslek aslında. Çünkü su altındaki canlılarla beraber yüzüp onlarla etkileşime geçebiliyorsunuz. Denizaltının nadir olan güzelliklerini bize sunuyor ve bu çok özel bir şey." diye konuştu.
Köpek balığının yanında vatoz da beslediklerini aktaran Çeker, "Balık çiftliklerinde, sanayi kısmında ve tekne altı temizlikleri, su altı kaynağı gibi bir çok dalımız var. İnsanların tepkileri genellikle, 'köpek balığı saldırmıyor mu ve size zarar vermiyor mu' gibi oluyor." ifadelerini kullandı.
"Akvaryumların haricinde baraj ve göllerde de çalışabiliyoruz"
Akvaryumda görevli bir diğer dalgıç Necati Burak ise dalış gerçekleştirdikleri an sürekli basınç altında olduklarını söyledi.
Burak, haftada da 2 gün köpek balıklarını 5 gün ise vatozları beslediklerini belirterek, "Aslında dışarıdan bakıldığı zaman eğlenceli bir iş yapıyoruz. İçine girdiğin zaman da eğlenceli olduğunu görüyorsunuz. Çalışma alanımızın olması için deniz olmasına gerek yok. Akvaryumların haricinde baraj ve göllerde de çalışabiliyoruz. Dışarıdan bakıldığı kadar zor bir şey veya imkansız bir şey değil." değerlendirmesini yaptı.
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