Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 ekibi Dünya'ya döndü - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 ekibi Dünya'ya döndü

Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı\'nın da içinde bulunduğu Ax-3 ekibi Dünya\'ya döndü

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD'nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa iniş yaptı. Ax-3 mürettebatı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılarak 36 saatlik yolculuğun ardından Dünya'ya döndü.

09.02.2024 16:39  Güncelleme: 16:42
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD'nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa iniş yaptı.

Axiom Space, Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 mürettebatının, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş sürecini canlı olarak yayınladı.

Ax-3 ekibini taşıyan SpaceX'e ait Dragon kapsülü, Florida açıklarında okyanusa indi.

Kapsülün, yer ekibi tarafından gemiye alınması bekleniyor.

Ax-3 mürettebatı, ISS'den 7 Şubat'ta TSİ 17.20'de ayrılmıştı.

Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (19 Ocak TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.

Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta ISS'ye ulaşmıştı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 ekibi Dünya'ya döndü - Son Dakika
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