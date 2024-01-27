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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan dünyayı izlerken çekilen fotoğraflarını paylaştı - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan dünyayı izlerken çekilen fotoğraflarını paylaştı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bilimsel çalışmalarını sürdüren Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Gezeravcı, Türk bayrakları asılan 7 pencereli Cupola Gözlemevi'nden dünyayı izlerken çekilen fotoğrafları paylaşarak, 'Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yer alan 7 pencereli Cupola Gözlemevi'nden Dünya'mızı izlemek muhteşem bir duygu' ifadelerini kullandı.

Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu\'ndan dünyayı izlerken çekilen fotoğraflarını paylaştı
27.01.2024 - 14:57,  Güncelleme: 15:01
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TÜRKİYE'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan dünyayı izlerken çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bilimsel çalışmalarını sürdüren Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Gezeravcı, Türk bayrakları asılan 7 pencereli Cupola Gözlemevi'nden dünyayı izlerken çekilen fotoğrafları paylaşarak, "Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yer alan 7 pencereli Cupola Gözlemevi'nden Dünya'mızı izlemek muhteşem bir duygu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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Alper Gezeravcı, Türkiye, Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan dünyayı izlerken çekilen fotoğraflarını paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan dünyayı izlerken çekilen fotoğraflarını paylaştı - Son Dakika
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