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Türkiye'nin İlk Astronotu Kastamonu'da

Alper Gezeravcı, Kastamonu'da öğrencilere uzay yolculuğundaki süreci anlattı.

13.05.2025 16:48
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Kastamonu'da öğrencilerle bir araya gelerek uzay yolculuğundaki süreci anlattı.

Gezeravcı, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye Milli Uzay Programı İnsanlı İlk Uzay Misyonu" konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uzay serüveninden bahsetti.

Türkiye'nin bu alandaki yolculuğunun oldukça eskiye dayandığını belirten Gezeravcı, "Tarihimizi şöyle bir gözden geçirdiğimizde Cezeriler, Ali Kuşçular var. Bunlar aslında sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin uzay ve bilim alanındaki yolculuğu değil. Dünya bilim tarihine iz bırakan nice bilim insanlarımızdan birkaçı. Sahip olduğumuz bu zenginlikten bir miktar uzaklaştığımız dönemler oldu. Ancak buna rağmen yakın tarihimizde uzay alanında ciddi çalışmaların altına imza atmış milletlerden biriyiz." diye konuştu.

Boş motivasyonlar enjekte etmek için bu buluşmaları gerçekleştirmediklerini dile getiren Gezeravcı, şöyle devam etti:

"Tam aksine ihtiyaç duyduğunuz ilham hikayeleri bu topraklarda. Türk insanının elinden elde edilmiş başarıların gözünüzün önünde sergilenmesi için buraya geliyoruz. Uzay alanına gelene kadar bu ülkenin daha nice ilham kaynağı başarıları mevcut. İki hafta önce önemli bir başarıya imza attık. Dünyada aynı anda 3 pistten iniş kalkış operasyonu yapan sadece tek ülke. Elektrikli arabasını, uçağını ve helikopterini üreten dünyada sadece 6 ülke var, biri Türkiye Cumhuriyeti. Uzaya gelene kadar bu memleketin evlatlarının elinden çıkmış, size ilham sağlayacak nice başarı hikayeleri mevcut. Aradığınız ilham hikayeleri yurt dışında, başka ülke sınırlarında değil, bu topraklarda mevcut, yeter ki bakmayı bilin."

Türkiye'nin, 2026-2028 yılları arasında aya erişebilmek için bir planlama içinde olduğunu vurgulayan Gezeravcı, şunları anlattı:

"Bunu Milli Uzay Programı'mızın içinde halihazırda sürdürüyoruz. İki kademeli bir program. Birinci kademede kendi etrafı ve dünya etrafında dönüşüne devam eden ay yüzeyinde spesifik bir noktaya sert iniş yapmasını planlıyoruz. İlk görevden çıkacak olan tecrübe neticesinde hemen ikinci görev başlayacak. Bu görevde de bir bilimsel obje ile ay yüzeyine yumuşak iniş yapılacak. Koyduğumuz hedef basit bir hedef değil. İnsanoğlu 70 yıldır uzayda faaliyet gösteriyor. Bu 70 yılda aya insanını ya da herhangi bir bilimsel objesini ulaştırabilmiş sadece 5 ülke var. Biz 6. ülke olma yolunda hedef koymuşuz."

Emin adımlarla hedefe yüründüğünü dile getiren Gezeravcı, şunları kaydetti:

"Biz ay yüzeyine ulaşacak şekilde bir hedefi koyduk. Sayın Cumhurbaşkanı'mız birkaç yıl önce ilk insanlı uzay misyonunu ilan ettiğinde kimi insanlar gülerek tepki göstermişti. Biz gülmelere, alay etmelere aldırış etmeksizin çok ciddi bir takvim dahilinde yürütüyoruz. Türk insanı, bu başarı hikayesine şahitlik edecek ve Türk insanı, bu hikayeden kendisine ilham çıkaracak. Türkiye Cumhuriyeti, ayağı yere basan sağlam iradesi ile net, yolunu çizmiş olduğu hedefleri ortaya koyuyor. Hiçbir zaman bir hayal peşinde koşmadı. Aynı devlet ciddiyetiyle bu hedefler peşinde yürümeye devam ettik."

Program kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Yapay Zeka Politikaları Derneğinin (AIPA) kurucusu ve Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu selamlama konuşması yaptı.

Programa, Vali Meftun Dallı, İl Jandarma Komutanı Zafer Özden, Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Kastamonu Üniversitesi Yapay Zeka Çalışmaları Koordinatörü Prof. Dr. Selman Tunay Kamer, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin İlk Astronotu Kastamonu'da - Son Dakika

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