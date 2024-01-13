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Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'yı taşıyacak Dragon kapsülü Florida'ya ulaştı - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'yı taşıyacak Dragon kapsülü Florida'ya ulaştı

Dragon kapsülü, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'yı 17 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşımak için yola çıkacak. SpaceX'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Dragon'un Florida'daki fırlatma rampasının hangarına ulaştığı belirtildi. Astronot Tuva Cihangir Atasever ise Dragon kapsülünün Kennedy Uzay Merkezi'ne ulaştığını ve fırlatmaya son 4 gün kaldığını duyurdu.

Türkiye\'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı\'yı taşıyacak Dragon kapsülü Florida\'ya ulaştı
13.01.2024 - 13:35,
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Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'yı 17 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşımak için yola çıkacak Dragon kapsülü, Florida'daki 39A numaralı fırlatma rampasının hangarına ulaştı.

SpaceX'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dragon, önümüzdeki hafta Falcon 9'un Ax-3'ü uzay istasyonuna fırlatması öncesinde Florida'daki 39A numaralı fırlatma rampasının hangarına ulaştı." bilgisine yer verildi.

Türkiye'nin uzay yolcusu astronot Tuva Cihangir Atasever de yaptığı paylaşımda, "Alper abiyi ve beraberindeki Ax-3 mürettebatını Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyacak Dragon kapsülü Kennedy Uzay Merkezi'ne ulaştı. Fırlatmaya son 4 gün." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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Alper Gezeravcı, Türkiye, Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'yı taşıyacak Dragon kapsülü Florida'ya ulaştı - Son Dakika
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