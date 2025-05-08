Türkiye'nin Uçan Otomobili AirCar Havalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'nin Uçan Otomobili AirCar Havalandı

Kocaeli'de geliştirilen AirCar, insanlı uçuşlara başladı. İstanbul Boğazı'na uygun bir rota sunuyor.

08.05.2025 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin uçan otomobili havalandı: İnsanlı uçuşlar başladı

"Bu alanda dünyada sadece 5 firma var ve onlardan biri biziz"

"İstanbul Boğazı rotası AirCar için çok uygun"

KOCAELİ - Kocaeli'de geliştirilen yerli uçan otomobil AirCar, insanlı uçuşlara başladı. Projeyi hayata geçiren Eray Altunbozar, "İstanbul Boğazı rotası AirCar için çok uygun. Yüksekliğe fazla çıkmadan, karşıdan karşıya geçişler yapılabilir. Adalara da servis verebiliriz. Türkiye genelinde ulaşımı zor bölgelere kargo ve insan taşımacılığı da hedefliyoruz" dedi.

ABD'de Elektrik Elektronik Mühendisliği eğitimini tamamladıktan sonra yurda dönen Eray Altunbozar'ın Kocaeli Bilişim Vadisi'ndeki atölyesinde hayat bulan AirCar projesi, Türkiye'yi uçan arabalar çağında öncü yapmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 7 yıllık çalışmanın emeği olan AirCar, test sürecinin ardından ilk insanlı uçuşlarına başladı. Projenin kurucusu Eray Altunbozar, İhlas Haber Ajansı Muhabirine açıklamalarında bulundu.

"Bu alanda dünyada sadece 5 firma var ve onlardan biri biziz"

Altunbozar, "Bir aydır insanlı uçuşlar yapmaya başladık. Arkamda gördüğünüz araç, AirCar'ın bitmiş bir prototipi. Son 4 yılı çok yoğun geçirdik. Yaklaşık 7 yıl önce bu yola çıktık. İlk yıllarımız konsept geliştirme ve piyasanın olgunlaşmasını beklemekle geçti. Bugün geldiğimiz noktada, iki kişilik modelimizle insanlı uçuşlara başladık. Bu alanda dünyada sadece 5 firma var ve onlardan biri biziz" dedi.

"İki model uçuyor, biri satışa çıkıyor"

AirCar'ın şu anda biri tek kişilik, diğeri iki kişilik olmak üzere iki modeli olduğunu söyleyen Altunbozar, "Tek kişilik modelimizle bir süredir test uçuşları yapıyoruz. Şimdi de iki kişilik araçla insanlı uçuşlara başladık. Yaklaşık 200-220 kilogram yük taşıyabilen bu modelle 50 kilometre menzil hedefliyoruz. Bu mesafedeki testlere henüz başlamadık ama önümüzdeki dönemde bu testleri de gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"Elektrikli ve otonom sistemler"

Altunbozar, AirCar'ın tamamen elektrikli ve otonom sistemlere sahip olduğunu belirterek, "Ancak şu anki düzenlemelere göre, araç otonom da olsa bir pilot bulundurmak zorunda. Bu nedenle araçta bir joystick var. Yaklaşık 30 saatlik bir eğitimle bu aracı kullanmak mümkün olacak. İlk etapta bireysel satışa sunulacak. Daha sonra hava taksi olarak da kullanılabilecek" şeklinde konuştu.

İstanbul Boğazı rotasının AirCar için çok uygun olduğunu ifade eden Eray Altunbozar, "Yüksekliğe fazla çıkmadan, karşıdan karşıya geçişler yapılabilir. Adalara da servis verebiliriz. Türkiye genelinde ulaşımı zor bölgelere kargo ve insan taşımacılığı da hedefliyoruz" dedi.

"Gelecek elektrikli sistemlerde"

Uçuş menzilini artırmak için elektrikli sistemleri tercih ettiklerini belirten Altunbozar, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bunu petrollü de yapabilirdik ve böylelikle uçuş mesafemizi 50 kilometreden, yani her şarjda 50 kilometreden, 150 kilometreye çıkartabilirdik. Bugün de yapabiliriz onu ancak batarya teknolojileri de hızlı bir şekilde ilerliyor. Dünya da, petrol bazlı yakıtlardan elektriğe dönüyor. Bugün başlıyor gibi gözüküyoruz ama hayata girmemize de yine birkaç sene var. O zamanda batarya teknolojisine daha fazla teşvik veriliyor olacak. 'Doğru zamanda doğru teknolojiyi hedeflersek, zamanı geldiğinde doğru bir konumda oluruz' dedik ve şu an tamamen elektrikliyle gidiyoruz. Bu seçimimizden de mutluyuz"

Kaynak: İHA

İstanbul Boğazı, Havacılık, Teknoloji, Otomobil, Kocaeli, Türkiye, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Uçan Otomobili AirCar Havalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisi polise ihbar ettiler: Bizi dövüyorlar Polisi polise ihbar ettiler: Bizi dövüyorlar
10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu 10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
İşte futbol bu Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek İşte futbol bu! Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek
Ara seçim Özgür Özel’e soruldu Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten

23:27
Bakan Fidan’dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
22:31
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
09:12
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
09:06
Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
08:44
Ali Koç’un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2025 00:11:18. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Uçan Otomobili AirCar Havalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.