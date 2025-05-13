Türkiye'nin Uzay Vizyonu

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Alper Gezeravcı, Türkiye'nin uzay alanındaki önemli çalışmalarını öğrencilerle paylaştı.

13.05.2025 18:42
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Astronot Alper Gezeravcı: "Uzay alanında ciddi çalışmaların altına imza atmış milletlerden biriyiz"

KASTAMONU - Kastamonu'da öğrencilerle buluşan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "Uzay alanında ciddi çalışmaların altına imza atmış milletlerden biriyiz" dedi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Kastamonu'da öğrencilerle bir araya geldi. Kastamonu Valiliği himayesinde Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen konferansa Alper Gezeravcı konuşmacı olarak katıldı. Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen konferansın açılışında konuşan Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, "Ülkelerin birçok alanda başarılı rol gösterebilmesi için uzayda varlıklarını hissettirebilmelerinden geçmekte yollar. Bu anlamda da ülkemizin milli uzay programı doğrusunda birçok hedefleri var. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesindeki ilk yolunda farkındalık olduğunun, farkındalık uyandırmak gerektiğinin farkındayız. ve bu nedenle de bu tür etkinlikleri siz gençlerimizle düzenlemeyi bir ödev olarak kendimizde görüyoruz" dedi.

"2030-2040'dan sonra yapay zeka bilmeyen hangi meslek olursa olsun hiçbir şansı olmayacak"

2030-2040 yıllarının yapay zeka ve uzay çağı olacağını belirten Yapay Zeka Politikaları Derneğ Kurucu Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu ise, "3 ay önce Sayın Valimizin öncülüğünde Kastamonu teknoloji yolculuğu başladı. Bizler maddi manevi her zaman sizlerin yanınızdayız. ve bu yolculukta da ne gerekiyorsa yapmaya da kararlıyız. O yüzden sizden tek ricamız sizler Kastamonu'nun bugünleri olarak yapay zekayla ilgilenin, uzayla ilgilenin, siber güvenlikle ilgilenin ve memleketimizi çok daha fazla hep beraber ileri götürelim" diye konuştu.

"Uzay alanında ciddi çalışmaların altına imza atmış milletlerden biriyiz"

Öğrencilere yaşadığı deneyimleri anlatan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ise, "Görevimizi tamamladığımız 9 Şubat 2024'te ülkeme dönüşümün hemen ardından kıymetli kardeşlerimizle, ülke genelinde ve yurt dışında birçok lokasyonda bu programlara başladık. Şu ana kadar yaklaşık 15 aylık sürenin içerisinde 350'nin üzerinde program yaptık. Bizim bu kadar kısa zaman dilimi içerisinde bu kadar fazla buluşma çabamızın, program gerçekleştirme çabamızın sebebi, siz geleceğimizin teminatı değerli kardeşlerimize sunulmuş bir lütuf değil. Bu bizim boynumuzun borcu. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti bu görevi bir tane vatandaşının uzaya gidip 22 gün maceraya yaşaması için gerçekleştirmedi. Türkiye Cumhuriyeti, bu görevi dünyanın en zorlu coğrafyalarından birinde, yüzyıllardır ayakta kalmayı başarabilmiş güçlü bir devlet olarak, her daim özgüveni sınanan evlatlarının hak ettikleri ilham kaynağı bir görev olarak gerçekleştirdiği ve merkezine bu işin geleceğe yönelik bütün planlamalarının merkezine siz değerli kardeşlerimiz oturttu. Bu sürecin altına imza atacak olan bireylerin siz değerli kardeşlerimiz olacaksınız. Çünkü bu hikaye, bir hikayenin başlangıç noktasıydı. Bir yere varış hikayesi değil ve bu işin asıl sahibi olan sizlersiniz" şeklinde konuştu.

Türk tarihine bakıldığında önemli isimlerin uzay alanında çalışmalar yaptığını görebildiklerini söyleyen Gezeravcı, "Tarihimizi şöyle bir gözden geçirdiğimizde Cezeriler, Ali Kuşçular var. Bunlar aslında sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin uzay ve bilim alanındaki yolculuğu değil. Dünya bilim tarihine iz bırakan nice bilim insanlarımızdan bir kaçı. Tarihimizle sınandığımız, farklı iniş çıkışlar içerisinde, sahip olduğumuz bu zenginlikten bir miktar uzaklaştığımız dönemler oldu. Ancak buna rağmen yakın tarihimizde uzay alanında ciddi çalışmaların altına imza atmış milletlerden biriyiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin önemli teknolojik hamlelere imza attığını kaydeden Gezeravcı, "2 hafta önce önemli bir başarıya imza attık. Dünyada aynı anda 3 pistten iniş kalkış operasyonu yapan sadece tek ülke. Elektrikli arabasını, uçağını ve helikopterini üreten dünyada sadece 6 ülke var, biri Türkiye Cumhuriyeti. Uzaya gelene kadar bu memleketin evlatlarının elinden çıkmış size ilham sağlayacak nice başarı hikayeleri mevcut. Aradığınız ilham hikayeleri yurt dışında başka ülkeleri sınırlarında değil, bu topraklarda mevcut, yeter ki bakmayı bilin" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, 2026-2028 yılları arasında aya erişebilmek için bir planlama içerisinde olduğunu vurgulayan Gezeravcı, "Bunu Milli Uzay Programımızın içerisinde sürdürüyoruz. 2 kademeli bir program. 1. kademede kendi etrafı ve dünya etrafında dönüşüne devam eden ay yüzeyinde spesifik bir noktaya sert iniş yapmasını planlıyoruz. İlk görevden çıkacak olan tecrübe neticesinde hemen 2. görev başlayacak. Bu görevde de bir bilimsel obje ile ay yüzeyine yumuşak iniş yapılacak. Koymuş olduğumuz hedef basit bir hedef değil. İnsanoğlu 70 yıldır uzayda faaliyet gösteriyor. Bu 70 yılın içerisinde aya insanını, ya da herhangi bir bilimsel objesini ulaştırabilmiş sadece 5 ülke var. Biz 6. ülke olma yolunda hedef koymuşuz" diye konuştu.

Emin adımlarla hedefe yüründüğünü dile getiren Gezeravcı, "Biz ay yüzeyine ulaşacak şekilde bir hedefi koyduk. Sayın Cumhurbaşkanımız birkaç yıl önce 'uzaya göndereceğimiz vatandaşımız, kendisinin ya da Türkiye'deki diğer bilim insanlarının yer çekimsiz uzay ortamında yapmak istedikleri bilimsel test ve deneyimleri gerçekleştirme imkanına sahip olacak' diyerek ilk insanlı uzaylı misyonunu ilan etti. Sayın Cumhurbaşkanımız bu açıklamayı yaptığında kimi çevreler hakikaten buna gülerek yaklaştı. Sevgili misafirlerimiz, 1,5 yıl geçmeden ilan edilmiş bu hedef gerçekleştirilmiş vaziyettedir. Türkiye Cumhuriyeti ayağı yere basan sağlam, iradesiyle net yola çıkmış olduğu hedefleri ortaya koyuyor. Hiçbir zaman bir hayal peşinden koşmadık, devletimize kadim geçmişimizden almış olduğumuz kültürle her zaman gerçekti, erişebilir ve somut hedefler ortaya koyarak aynı devlet ciddiyetiyle bu hedefler peşinden yürümeye her daim devam ettik" şeklinde konuştu.

Programa Vali Meftun Dallı, İl Jandarma Komutanı Zafer Özden, Emniyet Müdürü Kayhan Ay, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program sonunda da Alper Gezeravcı'ya günün anısına hediye takdim edildi.

Kaynak: İHA

Alper Gezeravcı, Kastamonu, Türkiye, Kültür, Güncel, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Uzay Vizyonu - Son Dakika

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