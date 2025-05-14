Türkiye, Peru'ya Antik Kolyeyi İade Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye, Peru'ya Antik Kolyeyi İade Etti

Türkiye, Peru\'ya Antik Kolyeyi İade Etti

Türkiye, Moche kültürüne ait tarihi kolyeyi resmi törenle Peru'ya iade etti, kültürel işbirliği güçlendi.

14.05.2025 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Peru'nun kuzey kıyılarında antik dönemde hüküm süren Moche (Mochica) kültürüne ait tarihi kolyeyi iade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede örnek bir süreci daha tamamlayarak, antik dönemlerde Peru'nun kuzey kıyılarında yaşayan Moche uygarlığına ait kolyeyi, resmi törenle Peru'ya teslim etti.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve Peru'nun Ankara Büyükelçisi Cesar Augusto de Las Casas Diaz katıldı.

Yazgı törende yaptığı konuşmada, Türkiye ile Peru'nun kültür varlığı kaçakçılığına karşı ortak tehditlerle mücadele ettiğini vurgulayarak, "Bu eser yalnızca bir takı değil, bir medeniyetin hafızasıdır. Onu ait olduğu topraklara teslim etmek, insanlığın ortak hafızasını onarma yolunda atılmış anlamlı bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Yazgı, UNESCO 1970 Sözleşmesi çerçevesinde yürütülen iade sürecinin iki ülke arasındaki kültürel işbirliğini güçlendirdiği belirtti.

Peru Büyükelçisi de Las Casas Diaz ise Türkiye'nin gösterdiği hızlı ve etkin işbirliği için teşekkür ederek, "Bu kolyenin iadesi, yalnızca resmi bir prosedür değil, aynı zamanda dostluğun ve kültürel anlayışın da güçlü bir ifadesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi, Moche kültürünün Peru'nun kimliğinin ve ulusal gururunun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

İade süreci, Peru ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yılına denk geldi

İade edilen kolyenin, 1960'lı yıllarda bir Türk vatandaşı tarafından Peru'dan getirildiği ve 2021'de yetkililere başvurularak, orijinalliğinin araştırılmasının talep edildiği öğrenildi.

Peru Kültür Bakanlığı uzmanlarınca yapılan bilimsel incelemeler sonucunda, eserin Moche kültürüne ait olduğu tespit edildi.

Eseri elinde bulunduran Türk vatandaşı, kolyenin Peru'da koruma altında olduğu bilgisine ulaşmasının ardından iade sürecini gönüllü olarak başlattı.

Kolye, 23 Ocak 2025'te Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilerek koruma altına alındı.

İade sürecinin, Peru ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yılına denk gelmesi de bu işbirliğine sembolik bir anlam kazandırdı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Kaçakçılık, Diplomasi, Türkiye, Kültür, Güncel, Turizm, ankara, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, Peru'ya Antik Kolyeyi İade Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum
Kimyasal madde tankını temizleyen 4 işçi hastanelik oldu Kimyasal madde tankını temizleyen 4 işçi hastanelik oldu
Trump, yeni vergi indirimini “Roket gibi olacağız“ diyerek duyurdu Trump, yeni vergi indirimini "Roket gibi olacağız" diyerek duyurdu
Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Fatih Tekke’yi kızdıran soru: Böyle bir soruyu kabul etmiyorum Fatih Tekke'yi kızdıran soru: Böyle bir soruyu kabul etmiyorum
12 Dev Adam’ın Avrupa Rakipleri Belli Oldu 12 Dev Adam'ın Avrupa Rakipleri Belli Oldu
İstanbul’da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk dış politikasına övgü Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk dış politikasına övgü
O pozisyonda ne konuşuldu Süper Lig’de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı O pozisyonda ne konuşuldu? Süper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Sadece 92 dakika oynadı Galatasaraylı genç yıldıza Avrupa’dan 2 talip Sadece 92 dakika oynadı! Galatasaraylı genç yıldıza Avrupa'dan 2 talip
Sane yok artık dedirtti Bayern Münih’ten istedikleri inanılmaz Sane yok artık dedirtti! Bayern Münih'ten istedikleri inanılmaz

17:10
Boğaziçi’nde Nurettin Yıldız protestosunda 4 kişi tutuklandı
Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 4 kişi tutuklandı
16:36
Suudi Arabistan’da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald’s şubesi kuruldu
Suudi Arabistan'da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald's şubesi kuruldu
15:52
DEM Partili Bakırhan, PKK’nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
13:54
Trump’tan İstanbul’daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye’ye gelebilirim
Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim
12:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı
23:51
Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi
Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi
23:31
Trump’ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
23:18
İnanılmaz görüntüler Yardımcı hakem elinde silahla maçta görev yaptı
İnanılmaz görüntüler! Yardımcı hakem elinde silahla maçta görev yaptı
23:08
İsrail’den Avrupa Hastanesi’ne alçak saldırı: 34 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
İsrail'den Avrupa Hastanesi'ne alçak saldırı: 34 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
22:59
Vinicius Junior’ın satın aldığı takım şaşırttı
Vinicius Junior'ın satın aldığı takım şaşırttı
22:50
Microsoft, 6 bin çalışanını işten işten çıkaracak
Microsoft, 6 bin çalışanını işten işten çıkaracak
22:48
Boğaziçi Üniversitesi’nde göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı, 97 gözaltı
Boğaziçi Üniversitesi'nde göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı, 97 gözaltı
21:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 17:43:38. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye, Peru'ya Antik Kolyeyi İade Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.