Türkiye Sineması Ödülleri Sahiplerini Buldu

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Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından bu yıl 57. kez düzenlenen Türkiye Sineması Ödülleri kapsamında "Onur" ve "Emek" ödüllerini alacak isimler belirlendi.

SİYAD'tan yapılan açıklamaya göre, bu yıl yönetmen Şerif Gören ile oyuncu Hale Soygazi'ye "Onur Ödülü", yapımcı Nida Karabol ile yönetmen Muzaffer Hiçdurmaz'a "Emek Ödülü" verilecek.

Geçen yıl hayatını kaybeden Şerif Gören'in ödülü, usta yönetmen adına ailesine takdim edilecek.

Ödül töreni 10 Mart'ta düzenlenecek.