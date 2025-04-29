Türkiye-Suriye İşbirliği Görüşmeleri

(ANKARA) - Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir ve Suriye Kültür Bakanı Muhammed Yasin Salih ile görüştü.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Köroğlu, Suriye Enerji Bakanı El-Beşir ve Suriye Kültür Bakanı Salih tarafından ayrı ayrı kabul edildi. Büyükelçiliğin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Maslahatgüzar Büyükelçi Burhan Köroğlu, Enerji Bakanı Sayın Muhammed El-Beşir'i ziyaret etti. Görüşmede iki ülke arasında enerji alanında işbirliği imkanlarının geliştirilmesi yolları ele alındı" denildi.

Kültür Bakanı Salih ile yapılan görüşmeye ilişkin ise "Maslahatgüzar Büyükelçi Burhan Köroğlu, Kültür Bakanı Sayın Muhammed Yasin Salih'i ziyaret etti. Görüşmede iki ülke arasında kültür alanında işbirliği imkanlarının geliştirilmesi yolları ele alındı" ifadelerine yer verildi.