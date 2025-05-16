Türkiye-Suriye Üniversitesi Kurulacak

(ANKARA) - Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Şam'da Türkiye- Suriye Üniversitesi kurma amacıyla bulunduğu Suriye'deki temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Şam Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu'nu ziyaret etti.

Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı Erol Özvar, Suriye'deki temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Şam Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu'nu ziyaret etti. Özvar, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye'deki temaslarımız kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Şam Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu'nu ziyaret ettik" ifadesini kullandı.

Özvar, Suriye Yükseköğretim Bakanı Mervan Halebi'nin daveti üzerine bulunduğu Şam'da iki ülke arasında yükseköğretim alanında iş birliğine yönelik bir protokole imza attıklarını duyurmuş, Şam'da, Suriye Hükümeti ile birlikte Türkiye Suriye Üniversitesi kurulacağını açıklamıştı. Özvar, dün Şam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammad Osama Aljabban ile de bir görüşme gerçekleştirmişti.